Сахалинский стрелок Дмитрий Иванов – победитель всероссийских соревнований

Воспитанник южно-сахалинской спортшколы игровых видов спорта Дмитрий Иванов взял золото всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок России».

Состязания прошли в Ижевске и собрали 620 участников в возрасте от 12 до 17 лет из 43 регионов страны.

Островной спортсмен выступал в стрельбе из пневматического пистолета в возрастной категории «2009 год рождения и младше». В финале Дмитрий Иванов встретился с соперником из Санкт-Петербурга и одержал победу со счётом 16:14.

Также Дмитрий и ещё двое сахалинских стрелков завоевали путёвки в финал XII летней Спартакиады учащихся (юношеская) России – Амалия Носова в стрельбе из пневматической винтовки и Екатерина Казаринова в стрельбе из пневматического пистолета. Состязания пройдут в августе в Казани.