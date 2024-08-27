Сахалинский стрелок взял серебро на Кубке России

Эдуард Чаенков стал серебряным призером восьмого этапа открытого Кубка России по стендовой стрельбе. Соревнования проходят в поселке Игнатово Московской области с 22 по 28 августа.

Сахалинец выступал в олимпийском упражнении «трап» среди мужчин и выполнил норматив мастера спорта. Эдуард уступил члену сборной России, который показывал самые высокие результаты на всероссийских соревнованиях, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Плавали, бежали и долго гнали велосипеды

В селе Охотском Корсаковского района прошел традиционный сахалинский триатлон IronSakh vol.8. Спортсмены состязались в супер-спринте (300 м плавание, 8 км велогонка, 2 км бег), смешанной супер-спринт эстафете (300 м, 8 км, 2 км) и в детских стартах «Дуатлоша» (2 – 6 км велогонка, 400 – 1500 м бег) – для атлетов в возрасте от 7 до 15 лет.

Напряженная борьба за медали разгоралась на каждом испытании. В мужском супер-спринте победителя определил последний этап – бег.

– Главным моим соперником сегодня стал Евгений Валиев. Мы оба участвовали в двух днях триатлона, но накануне он выбрал нагрузку поменьше, и я боялся, что это сыграет свою роль сегодня – волновался, что у Евгения останется больше сил. Он сильный пловец, очень серьезный велосипедист, я старался в этом ему не уступать, но бег все расставил по местам. Мне было важно не упустить соперника, сократить разрыв, а потом оставалось только выйти вперед, – поделился впечатлениями победитель дистанции Кирилл Смирнов. – Получилось очень здорово, Евгению большое спасибо за такую борьбу – это заряжает, ради этого я и приезжаю на старты, чтобы побороться с сильными спортсменами.

Победителями и призерами в дисциплине «супер-спринт» среди мужчин в возрасте от 18 до 49 лет стали Кирилл Смирнов (0:25,28 секунды), Евгений Валиев (0:26,24) и Александр Аделев (0:27,38). Среди женщин лучшие результаты показали Светлана Власенко (0:32,03), Ярослава Улитина (0:33,59) и Светлана Кузьмина (0:36,49).

В категории «50 лет и старше» среди мужчин первым к финишу пришел Алексей Лысенко (0:35,14), вторым стал Александр Зеленов (0:45,50), третьим – Игорь Смирнов (0:54,59). Среди женщин золото завоевала Нина Казимирова (0:34,18), серебро у Натальи Львовой (0:34,36), замкнула тройку лидеров Татьяна Старикова (0:36,24).

В смешанной эстафете лучшее время показали Алексей Боженко, Елизавета Буренок и Роман Трубецкой, вторыми стали Владимир Божок, Сергей Гринев и Александра Перепелица. Бронзовый результат у команды Виктора Усова, Ильяса Нургалиева и Ады Суворовой.

Также в этом году на старты впервые вышли юные спортсмены. В дуатлоне среди мальчиков в возрасте от 7 до 8 лет (400 м бег, 2 км велосипед) быстрее всех финишировал Андрей Валиев (0:07,56), вторым стал Платон Баев (0:08,02), третьим – Иван Зыков (0:08,06).

Среди девочек победу одержала Евангелина Коровина (0:08,54), серебро завоевала Мирослава Чебунина (0:09,05), замкнула тройку лидеров Мария Бакунова (0:09,05).

На дистанции для спортсменов в возрасте от 9 до 12 лет (800 метров бег, 4 км велосипед) в своих категориях первыми финишировали Тимофей Стаценко (0:12,54), Полина Железняк (0:16,03), Алексей Волков (0:12,31) и Аника Аникиева (0:13,21).

Серебряными призерами стали Лукьян Боженко (0:14,05), Юлия Иванова (0:16,18), Даниэль Тафа (0:13,43) и Диана Мороз (0:13,23).

Бронзу завоевали Артем Лебедев (0:14,46), Мария Батищева (0:16,56), Артем Огай (0:13,53) и Мун Хён Ди (0:13,31).

Среди спортсменов в возрасте от 13 до 15 лет (1500 м бег, 6 км велосипед) золото завоевали Дмитрий Соколов (0:18,12), Виолетта Щербакова (0:18,58), серебро у Кирилла Пономарева (0:19,06), Софьи Кулыгиной (0:19,08), бронзовыми призерами стали Марк Исаков (0:23,24), Валерия Цыганова (0:19,24).

– С шести лет я занимаюсь лыжными гонками, но в дуатлоне приняла участие впервые. Лыжникам нужно быть многогранными, пробовать что-то новое в разных видах спорта, поэтому решила испытать себя сегодня здесь. В принципе, я довольна сегодняшним результатом, пришла первой, но поняла, над чем стоит поработать, что можно было сделать лучше, – отметила победительница Виолетта Щербакова.

Сахалинский триатлон IronSakh в прошлом году стал частью Азиатско-Тихоокеанского Суперкубка по триатлону. Оба соревновательных дня подвели итог дальневосточных состязаний, которые до этого в три этапа проходили во Владивостоке.

– В наших соревнованиях принимают участие любительские клубы триатлетов. В течение испытательного сезона они набирают очки в личном и командном зачетах. По итогам четырех стартов мы выбираем победителей, которые получают кубки и делят призовой фонд, а лучшие спортсмены выигрывают слоты для участия в главных состязаниях года – Ironstar Sochi Sirius, – рассказал директор Азиатско-тихоокеанского Суперкубка по триатлону Денис Иванюк.

Сахалинцы завоевали семь медалей «Гонки героев»

Владивосток увидел традиционную «Гонку героев». На полигоне «Горностай» выступали сотни профессиональных спортсменов и более 2 000 любителей.

– Уникальность трассы — ее расположение на побережье, куда всегда можно прибежать и отдохнуть после трудных «испытаний» или же просто пройтись компанией и насладиться видами, – пояснили организаторы.

На трассе протяжённостью шесть километров разместилось 23 препятствия. Среди них – переходы по брусу и бревну, водные преграды, высокие стены, наклонные заборы, подземные тоннели, канаты, траншеи, рвы с водой. Финальным препятствием организаторы сделали семиметровый «Эверест».

Соревнования были разделены на несколько забегов. Командный — для новичков, массовый старт — для любителей, чемпионат — для профессионалов. Также второй год проводились Всероссийские соревнования.

Островной регион на гонке представляли 24 спортсмена. Им удалось завоевать семь медалей.

Юрий Лагун стал обладателем серебряной медали в категории «PRO». В возрастной группе «AGE 35-39» Александр Решетов стал победителем, а Александр Мирошниченко показал второй результат. В возрастной группе «AGE 30-34» Сергей Парфирьев был первым, а Максим Нуждин – вторым.

Во всероссийских соревнованиях по гонкам с препятствиями Сергей Пыляев занял второе место, Александр Артюкевич – третье. Оба спортсмена выполнили норматив I разряда.

Сахалинские атлеты завоевали три золотых медали в Таиланде

Островные спортсмены успешно выступили в гонке с препятствиями мировой серии Spartan Race – Pattaya Trifecta в Таиланде. Игорь Ощепков завоевал золотые медали на дистанциях «Super» и «Beast», а Рашид Рашидханов – на дистанции «Super». Также Вячеслав Мубараков вошел в десятку сильнейших.

Мировая серия Spartan Race – одна из самых известных в мире серия забегов с препятствиями, которая проводится в более чем 30 странах. Гонка в Таиланде проходила в течение двух дней на дистанциях Sprint (5 км, 20 препятствий), Super (10 км, 25 препятствий) и Beast (21 км, 30 препятствий). Во время прохождения трассы спортсмены взбираются по канатам, пробираются через грязь, несут тяжести и проходят другие сложные испытания. Конкуренцию островитянам составили сотни атлетов со всего мира.