Сахалинский студент стал победителем Всероссийского конкурса медиаконтента по благоустройству городов и поселений

Диплома I степени удостоен студент Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства Фуркат Рахимов. Высокую награду островитянин получил, став победителем I Всероссийского конкурса о благоустройстве в номинации «Искусство и благоустройство: новые горизонты». Конкурс прошел по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Участникам конкурса предлагалось создать мультимедийный проект по одной из 15 тематических номинаций: «Будущее наших городов», «Цифровое благоустройство», «Уютные дворы», «Городские трансформации» и др. Главной целью проекта было формирование красивого, функционального и экологичного пространства, повышающего уровень жизни в городе посредством BIM технологий, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Сахалинской области.

Профессиональное содействие в части консультирования по проектированию общественных пространств и подачи заявок руководству техникума оказали специалисты регионального центра компетенций по вопросам городской среды.

– Для подготовки конкурсных заявок была выбрана территория сквера в Южно-Сахалинске «Солнечная поляна». Ребятам была передана подоснова и проведена встреча, где мы обсудили основные аспекты, на которые следует обратить внимание при работе над общественным пространством, – рассказала руководитель центра компетенций Виктория Доля.

Проект преображения сквера «Солнечная поляна» предполагает создание современного общественного пространства для комфортного отдыха жителей всех возрастов. В нем предусмотрены зоны для прогулок, активных игр, отдыха с семьей, а также элементы озеленения и эксклюзивные малые архитектурные формы.

– Мне хотелось применить свои знания и навыки на практике, показать свой творческий подход и внести вклад в развитие городской среды. Участие в конкурсе стало отличной возможностью получить новый опыт, познакомиться с экспертами и развить свои профессиональные компетенции, – поделился Фуркат Рахимов.

Молодой человек учится на третьем курсе техникума по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В настоящее время проходит профильную подготовку, связанную с проектированием с помощью технологии информационного моделирования BIM.

– Радует, что молодое поколение включается в работу по преображению пространства вокруг себя и активно участвует в подобных конкурсах. Благодаря таким победам мы видим, как молодым специалистам интересно и важно принимать участие в решении вопросов по формированию комфортной городской среды, – отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

СПРАВКА

В островном регионе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», ставшим продолжением нацпроекта «Жилье и городская среда», ведется масштабная работа по благоустройству общественных территорий, популярных среди сахалинцев и курильчан. В каждом населенном пункте создаются уютные, комфортные и красивые пространства, благоустраиваются парки, аллеи, скверы, набережные. С 2019 года на Сахалине и Курилах создано и обновлено более 170 общественных территорий.