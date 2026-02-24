Вторник, 24 февраля, 2026
Сахалинский театр кукол принимает поздравления с 45-летием и отмечает его очередной премьерой

Фото с сайта Сахалинского кукольного театра.

Этот творческий коллектив ведет свою историю с 1981-го, благодаря усилиям энтузиастов и заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР Владимира Ральчука.

Работать им было сложно — три десятилетия театр не имел постоянного места прописки и менял адреса. В 2002-м, когда на премьерных показах спектакля «Лягушонок и море» многим юным зрителям не хватило мест в маленьком зале, руководитель Антонина Добролюбова обратилась за помощью к губернатору Игорю Фархутдинову. Наметились перемены к лучшему.  В 2011-м театр кукол отметил новоселье в преображённом музыкальном зале «Каприччио» по адресу в Южно-Сахалинске: Коммунистический проспект, 28А.

Сейчас театр располагает двумя современными сценами, световым и звуковым оборудованием, в нем создана комфортная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В творческом коллективе немало людей, посвятивших себя многолетнему служению театру. Поражает их неиссякаемая энергия: в год дается более 400 представлений для более чем 50 тыс. зрителей разного возраста!

Свой день рождения юбиляры решил отметить очередной новинкой – премьерой «Вечернее рандеву». Это необыкновенный музыкальный спектакль, который, как заманчиво вещают афиши, подарит зрителям вечер трогательный и волшебный, яркий и праздничный. Режиссер-постановщик: заслуженный работник культуры РФ и Сахалинской области Антонина Добролюбова. Представления пройдут 21 и 22 февраля, 6 и 7 марта.

Владимир СЛАВИН.

