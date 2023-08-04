Сахалинский тхэквондист взял серебро на I Летних играх сурдлимпийцев в Уфе

«Мы вместе. Спорт»

Сахалинец Игорь Ким (тренер Денис Ким) завоевал серебряную медаль на I Летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», проходившие в Уфе с 23 июля по 2 августа. В соревновательную программу сурдлимпийцев была включена 21 дисциплина.

Среди тхэквондистов разыграли 8 комплектов наград. Схватки спортсменов проходили 1 августа в уфимском спорткомплексе «Астра». В весовой категории до 58 кг в дисциплине керуги сахалинец Игорь Ким занял второе место, уступив в финале представителю Казахстана Аяну Абдраш.

I Летние игры «Мы вместе. Спорт» собрали более 2000 сурдлимпийцев из 30 стран, став одними из самых масштабных соревнований для этих спортсменов, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

ФК «Сахалин» принял участие в Кубке России

2 августа в Москве состоялся матч 1/256 финала Кубка России по футболу. На первой стадии «Пути регионов» соперничали московская медийная команда «2DROTS» и «Сахалин». Игра прошла на стадионе «Москвич».

Первыми опасный момент создали гости. После одного из ударов мяч попал в штангу.

Однако это был разовый всплеск, и постепенно «медийщики» забрали инициативу. В концовке тайма мог отличиться воспитанник «Спартака» Данила Прошляков, который зарядил выше ворот из убойной позиции.

Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. «2DROTS» нагнетал, «Сахалин» оборонялся.

На 70-й минуте ганский полузащитник Годфред Клуцей ворвался в штрафную, где его срубил защитник «Сахалина» Василий Чижиков.

К одиннадцатиметровой отметке вышел Денис Гудаев, который пробил точно в угол.

Через пару минут островитяне пропустил второй гол. Его забил Максим Фролов, перед этим вышедший на замену.

«Сахалин» попытался отыграться, но голкипер москвичей Сычёв отразил дальний удар подбородком.

Порыв гостей остудил прорыв Годфреда Клуцейя. Он переиграл вратаря «Сахалина», но не попал в ворота с острого угла.

В итоге встреча завершилась уверенной победой хозяев – 2:0.

Четвертый год подряд «Сахалин» выбывает из Кубка страны после первого же матча. Его серия поражений, в которых он не забил ни одного гола, насчитывает уже пять матчей.

Последний раз островитяне побеждали почти четыре года назад. 10 августа 2019 года они выиграли у любительского клуба «Благовещенск».

Чемпионат по джип-триалу

В селе Лесном Корсаковского района состоялся чемпионат Сахалинской области по джип-триалу Rainforest Challenge Sakhalin. 22 экипажа из разных регионов Дальнего Востока в течение трех дней демонстрировали навыки управления автомобилями и квадроциклами на бездорожье.

Соревнования проходили в четырёх категориях: R1 – глубоко усовершенствованные авто или специально построенные для состязаний болиды — «котлеты»; R2 – модернизированные для бездорожья машины; R3 – гражданские внедорожники с лебёдкой и минимальными доработками; В ATV/UTV принимали участие квадроциклы различных модификаций.

Участников ждали небольшие по протяженности спецучастки с лимитом времени 15 минут, но требующие напряжения всех сил экипажа. Большое значение имели мастерство пилота, мощность двигателя машины, скорость сматывания лебедки и высокая прочность внедорожника.

Победителями соревнований стали Сергей Конев и Дмитрий Блинов (R1), Иван Клебанов и Виталий Васильев (R2), Сергей Авдиенко и Алексей Деркач (R3), Андрей Бехтгольд (ATV).

Серебро завоевали Василий Шумаев и Павел Краснухин (R1), Павел и Никита Кацура (R2), Виктор Ведерников и Юрий Малахов (R3), Виталий Добровольский (ATV).

Третий результат показали Константин Игошев и Сергей Макеев (R1), Юрий Юрков и Анвар Низаев (R2), Мария Рыжикова и Егор Моисеев (R3), Данил Аржанкин (ATV).

Фотография предоставлена региональной федерацией автомобильного спорта.

На Сахалине впервые пройдут соревнования по свимрану «Дальневосточный рубеж»

5 августа в Охотском на берегу озера Русское состоятся соревнования SWIMRUN LEGEND SAKHALIN 2023 «Дальневосточный рубеж». На Сахалине такое мероприятие пройдет впервые. В нем примут участие около ста спортсменов.

Организаторами гонки являются министерство спорта Сахалинской области, региональный центр спортивной подготовки и островная федерация легкой атлетики при поддержке главное партнера SWIMRUN LEGEND.

Свимран – это многократно чередующиеся этапы бега и плавания на открытой воде без перерыва. Соревнования в этой дисциплине пройдут в двух категориях – индивидуальная и парная гонки.

Дистанции тоже две – спринт и супер-спринт. В спринте участникам необходимо преодолеть шесть этапов плавания (всего 2,7 км) и шесть этапов бега (13,05 км). Лимит прохождения при этом составляет четыре часа. Супер-спринт включает в себя по два этапа плавания (всего 0,5 км) и бега (5,05 км). На этой дистанции свимранщики обязаны уложиться по времени прохождения в два часа.

Для участников и болельщиков будет организован бесплатный трансфер до места проведения соревнований и обратно.

С подробной информацией можете ознакомится в положении о проведении «Дальневосточного рубежа» — https://reg.swimrunlegend.com/rules-of-sakhalin-2023.