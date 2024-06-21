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Сахалинский тхэквондист завоевал бронзу Спартакиады учащихся России

Островитянин Евгений Кравченко занял третье место на XII Летней Спартакиаде учащихся России в Красноярске. Соревнования собрали 200 сильнейших спортсменов из 43 регионов страны. Медали разыграли в 10 весовых категориях.

Сахалинскую область представляли пять воспитанников тренеров спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Дениса Кима и Чан Де Сира.  Евгений Кравченко завоевал бронзовую награду состязаний. В шаге от призового места остановились Виктория Беляева, Алина Цой, Альберт Чан и Владислав Федоров – они стали четвертыми.

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