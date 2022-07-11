Сахалинский тигр Амур отпраздновал свой 12 день рождения!

Амур родился в Пензе. Когда ему исполнилось семь месяцев, он переехал в Южно-Сахалинск. Похоже, тигру нравится жить на острове. По словам сотрудников зоопарка, Амур обожает сахалинские метели, а во время морозов, свернувшись калачиком, спит прямо на улице.

В честь полосатого хозяина вольера организовали праздничный стол, во время которого зоологи рассказали посетителям, что тигр съедает до 10 кг мяса в день.

Аппетит у Амура отменный и соответствует его весу — 300 кг. А еще, несмотря на суровую внешность, он очень игривый и добрый. Грозный котик любит игрушки, поэтому у него в вольере висит колесо и развешаны буйки.

Торжественный обед был приятным, но не последним подарком. Коллекция игрушек полосатого обитателя зоопарка пополнилась большими кеглями, которые он сможет вдоволь грызть, и пустыми бочками, заменяющими ему мячи.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.