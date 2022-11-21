Сахалинский тяжелоатлет установил новый рекорд России. Наш земляк Глеб Отпущенников завоевал «золото» первенства России по тяжелой атлетике

Есть 376 кг!

Соревнования прошли в Туле и собрали более 500 спортсменов, представляющих 76 регионов страны, а также Беларусь.

Глеб Отпущенников выступал в категории супертяжеловесов – 109+ кг. В толчке спортсмен установил новый рекорд России, показав результат 211 кг. В рывке тяжелоатлет поднял 165 кг. С суммой 376 кг спортсмен завоевал золотую медаль соревнований. Ближайший соперник, представляющий Москву и Кабардино-Балкарию, отстал от сахалинца на 16 кг.

Рывок! Толчок!

Хорошо выступила на первенстве России по тяжелой атлетике в Туле и островная спортсменка Вероника Мазалова. Медали оспаривали юниоры и юниорки 15 – 18 и 19 – 20 лет.

Мастер спорта Вероника Мазалова выступила в весовой категории до 59 кг. Ее соперницами стали 17 сильнейших девушек страны.

– Вероника в упорной борьбе выиграла первое упражнение – «рывок» с результатом 75 кг. Во втором упражнении – «толчок» – стала третьей с результатом 93 кг. В сумме двоеборья, набрав 168 кг, она завоевала серебряную медаль, – рассказал тренер Артур Никитин.

Четыре награды

Сахалинские спортсмены стали обладателями четырех наград Всероссийских соревнований по рукопашному бою памяти Олега Бутейко.

Турнир прошел в Калининграде и собрал более 500 бойцов, представляющих 30 регионов России.

Представитель островной федерации армейского рукопашного боя и военно-спортивного клуба «Буесть» Антон Самохвалов (тренер Евгений Пряхин) стал обладателем серебряной награды. Максим Веремьёв (клуб «Буесть», тренер Евгений Пряхин), Тимур Джураев (спортклуб «Ахмат», тренер Ашид Рагаев) и Руслан Тимаев (спортклуб «Патриот», тренер Сергей Киш) завоевали бронзовые медали.

Победили всех

Сахалинские волейболисты вернулись с учебно-тренировочных сборов в Ангарске. В Иркутской области воспитанники спортшколы по волейболу 2006 – 2007 г. р. (тренер Андрей Барановский) готовились к первому этапу первенства России среди юношей. А заодно выступили в турнире.

Участниками были восемь команд юношей 2005 г. р. и младше. Матчи проходили из трех партий. Андрей Барановский дал игровую практику всем. На площадку выходил и основной состав, и игроки ротации.

После трех побед на групповом этапе островитяне вышли в полуфинал, где также добились победы. В финале они нанесли поражение местной команде (2:0) и заняли первое место.

Победителями турнира стали Кирилл Белоногов, Эльдар Бунак, Сергей Деев, Никита Ермолов, Егор Жданов, Алексей Леонтьев, Максим Матвеев, Роман Незванов, Степан Савватеев, Павел Сидоренко, Егор Соломонюк, Максим Чернецкий.

Хорошо пробежали

«Золото» и «бронзу» Всероссийских соревнований по легкой атлетике памяти заслуженного тренера России Ю. Н. Красильникова заработали островные спортсмены. Соревнования прошли в Казани и собрали более 1200 участников из 35 регионов страны.

В одном из самых зрелищных видов – смешанной эстафете 4х200 – сборная команда Сахалинской области завоевала «золото». В забеге участвовали Валерия Чернова и Кристина Лещина из Южно-Сахалинска и корсаковцы Евгений Турецков и Михаил Кожаров.

В беге на 60 м в своих возрастных группах серебряным призером стал Михаил Кожаров, преодолев дистанцию за 7,38 секунды (тренеры Сергей Долгов, Елохина Елена), а Владислав Трегубов показал результат 7,17 секунды и занял третье место (тренер Константин Крымский).

Лучший боец

В Комсомольске-на-Амуре состоялись Всероссийские соревнования по вольной борьбе, посвященные памяти мастера спорта СССР Константина Ждан­кина. Участниками состязаний стали юноши и девушки до 18 лет (2005 – 2007 г. р.) дальневосточных регионов.

Константин Жданкин – это титулованный комсомольский спортсмен и тренер, воспитавший много чемпионов. Он рано ушел из жизни, и в его память в Комсомольске стали проводить турнир.

Островной регион на этих престижных соревнованиях представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска, спортивных школ Анивы, Корсакова, Ноглик и Поронайска.

Сахалинским борцам удалось завоевать 15 медалей (семь золотых, семь серебряных, одну бронзовую), сообщила пресс-служба министерства спорта.

В турнире девушек победили поронайские спортсменки Вероника Криворучко (до 49 кг) и Кира Соловьева (до 57 кг), а также Арина Яковлева (до 65 кг) и Полина Барсукова (до 73 кг) из Корсакова. На втором месте Милана Костина из Поронайска (до 53 кг) и Диана Катрич из Корсакова (до 57 кг).

В юношеском турнире в активе островных борцов три золотые награды. Отличились Руслан Маклаков из Южно-Сахалинска (до 51 кг), Никита Урманов из Ноглик (до 55 кг) и Никита Давыденко из Анивы (до 92 кг).

Серебряными призерами стали Эмиль Мамедов (до 48 кг) и Аржан Чуу (до 81 кг) из Поронайска, Даурен Таштемиров (до 55 кг), Мирсаид Худоиев (до 65 кг), Владимир Смирнов (до 110 кг) из Южно-Сахалинска.

С бронзовой наградой вернулся домой Рустам Мустафаев (до 80 кг) из островной столицы.

Победителей и призеров всероссийских соревнований подготовили тренеры Насим Ганиев (Южно-Сахалинск), Виталий Симановский (Анива), Евгений Савинов (Ноглики), Владимир Курденков и Владислав Вальков (оба – Поронайск), Хамзат Хамидов и Владимир Парохин (оба – Корсаков).

– Никите Урманову по решению судейской коллегии был вручен специальный приз «Лучший борец турнира», – подвел итог старший тренер сборной команды области, судья Всероссийской категории Александр Ваулин.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.