Современный Дон Жуан развел сахалинскую пенсионерку на 500 тысяч рублей

Примечательное уголовное дело расследуется у нас в области – современный Дон Жуан дистанционно «развёл» свыше десятка женщин в разных регионах страны. Очарованные им дамы переводили ему деньги. Наиболее впечатляющий куш он получил от сахалинки – она отдала ему свыше 500 тысяч рублей, поведясь на просьбу помочь больному родственнику оплатить лечение.

Схема была незамысловатой, но работала без сбоев – на сайте знакомств этот 44-летний мужчина из Владивостока представлялся моряком дальнего плавания, находящимся в рейсе. Умело располагал к себе собеседниц, рассказывал им душещипательные истории. В обязательном порядке говорил, что, возвратившись на берег, хотел бы встретиться и начать серьёзные отношения. Как против такого устоять? Войдя в доверие, «моряк» под разным предлогом брал деньги.

Умению очаровывать представительниц прекрасного пола мужчина научился в местах не столь отдалённых, рассказывает заместитель начальника управления уголовного розыска регионального УМВД Андрей Ким. У него несколько судимостей. Действовал один, без помощников. Деньги просил переводить на карты своих знакомых, которые ничего не подозревали о мошенничестве. Легенда была более чем достоверная: моя карта заблокирована, должны перевести деньги на лечение родственника (или по другому поводу), поэтому не откажите, позвольте перевести деньги на вашу карту, а вы мне их отдадите. Люди в это искренне верили до тех пор, пока на них не вышли наши оперативники.

Сахалинка попала на удочку этого проходимца ещё в 2022 году. Установили личность ловеласа и нашли его недавно: отыскать цифровые следы непросто. Но сотрудники областного уголовного розыска смогли по разрозненным эпизодам выстроить цельную картину, понять логику мошенника. Тогда оперативники смогли выехать во Владивосток и задержать его фактически на месте преступления – он был занят обработкой очередной жертвы. При обыске в квартире нашли средства связи, использованные для общения с жертвами, банковские карты и 2,2 млн рублей, добытые, как полагает следствие, преступным путём.

– Выяснилось, что на фото в интернете он использовал чужое изображение, взятое в сети, – жителя Ростовской области, который действительно ходил в моря и про своего подражателя из Владивостока даже не подозревал, – вспоминает Андрей Ким. – Когда мы с ним связались и всё рассказали, мужчина был просто ошарашен. С жителем Владивостока ростовчанин никогда не был знаком.

Сейчас оперативники и следствие выявляют все эпизоды с обманом других пострадавших. Достоверно известно, что 65-летняя жительница Тулы перевела этому «моряку» 18,6 тыс. рублей, 71-летняя жительница Красноярска – 14,7 тыс. рублей. Остальные суммы и пострадавшие устанавливаются.

Злоумышленник хорошо просчитывал слабые места своих будущих жертв. Буквально по написанным фразам понимал, что женщины страдают от одиночества, им не хватает общения, и играл на этом. Выбирал дам в возрасте. Действовал умело, оставался в тени – регулярно менял номера, по-хитрому обналичивал деньги поэтому не сразу и попался.

По словам Андрея Кима, не все из пострадавших охотно идут на контакт с правоохранителями. Людям не хочется, чтобы знакомые и родственники узнали о том, как они попались на удочку. Боятся, что станут объектом насмешек. Даже перспектива вернуть деньги не очень греет. С другой стороны, такое нежелание косвенно играет на руку другим мошенникам, они видят, что люди стыдятся своих оплошностей, и без страха разоблачения продолжают совершать свои аферы.

Описанный случай, можно сказать, одно из проявлений социальной инженерии, позволяющей из корыстных побуждений играть на чувствах и слабостях. Сухопутный «капитан» из Владивостока использовал недостаток общения у всех обманутых им женщин. Создал привлекательный для них образ человека, имеющего жизненный опыт, материальный достаток, на которого можно положиться.

Другие мошенники играют на страхе потерять деньги или попасть под уголовную ответственность – на этом основаны звонки от «служб безопасности банка» и «правоохранителей». Цифровые технологии открывают им новые горизонты, это обратная сторона прогресса. Страницы в соцсетях, общение на сайтах знакомств позволяют злоумышленникам выявлять слабости людей и играть на них.

Можно говорить о том, что мошенники подобного профиля сколачиваются в преступные сообщества с разделением обязанностей. Структура давно известна силовикам. Низшее звено – дропперы, владельцы банковских карт, на которые по договорённости с мошенниками переводятся деньги жертв. За свои услуги они получают ориентировочно 3 – 5 тысяч рублей. Как правило, это молодые люди, желающие подзаработать.

Вторая ступень – дроповоды, которые ищут желающих подзаработать на «дропперстве» и руководят ими. Они получают за свою работу проценты от переведённой суммы.

Бесперебойное функционирование, скрытность мошеннических операций обеспечивает техническая часть, которая создаёт цифровые хабы с использованием сим-боксов и другой аппаратуры.

Не так давно на поиск запутанных цифровых следов правоохранителям требовалось немало времени. Не всегда легко было доказать причастность участников этих схем к преступлениям. Сейчас накопленный опыт позволяет выявить мошенников намного быстрее.

В прошлом году внесены изменения в Уголовный кодекс (статья 187), которые позволяют привлечь за соучастие дропперов, владельцев сим-боксов.

Поэтому правоохранители не устают напоминать людям о цифровой гигиене – не доверять безоговорочно друзьям по переписке в интернете, не вестись на незнакомые ссылки, аккуратнее быть с сетевыми покупками. Практика показывает, что жертвами мошенников становятся не только люди преклонного возраста, незнакомые с цифровыми технологиями, но и продвинутая в этом деле молодёжь.

