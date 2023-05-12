Сахалинский университет возглавил бывший проректор ДВФУ Александр Самардак

На заседании ректората САХГу представили нового руководителя вуза.

Александр Самардак родился в селе Лучки, Приморский край. Ему 44 года. В 2000 году он с отличием окончил физико-математический факультет Уссурийского государственного педагогического института с присвоением квалификации «Учитель физики и информатики».

В 2003 году окончил аспирантуру Института физики и информационных технологий Дальневосточного государственного университета и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности «Физика конденсированного состояния» по теме «Межслоевая связь нанокристаллических магнитных Co/Cu/Co пленок».

В 2019 году защитил докторскую диссертацию по теме «Структура, магнитные и транспортные свойства нано- и микросистем различной размерности на основе 3d-металлов» по специальности «Физика конденсированного состояния».

Работал ассистентом кафедры общей физики Уссурийского государственного педагогического института.

С 2005 по 2011 годы — доцентом кафедры электроники Дальневосточного государственного университета.

С 2020 года работал проректором по научной работе ДФГУ.

Александр Самардак проходил научные стажировки в университетах и научных институтах Великобритании, Германии, Норвегии, Южной Кореи. Является действительным членом российского магнитного общества, а также имеет членство в институте физики (Великобритания) и институте инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (США).

Автор и соавтор более 200 научных публикаций. Победитель международного конкурса научных работ молодых ученых Роснано, лауреат всероссийского конкурса «Лучший молодой ученый 2014 года» по направлению «Естественные науки».

— Моя профессиональная сфера — это магнитные наноматериалы, нанотехнологии, искусственные нейроны, сказал он.

— Новый кампус станет замечательной возможностью стать новым университетом, достойным решать задачи не только региона, но и страны. Считаю важным, чтобы образование базировалось на научных исследованиях. Наука — неотъемлемый компонент для подготовки специалистов. Только с ее развитием мы сможем готовить по-настоящему передовых профессионалов, которые найдут свое место в регионе, так как потребность в работниках в области до 2025 года достигает 25 тысяч человек, — выступил с приветственной речью Александр Самардак.

— А на Дальнем Востоке эта потребность еще выше. На мой взгляд в кампусе у студентов должна быть возможность получить не только блестящее образование, но и вести научные современные исследования, а также, конечно же, решать практические задачи, важные для Сахалина. Несомненно, для студента важно и отдохнуть, поэтому среда в кампусе позволит развлекаться, заниматься спортом, своими увлечениями.

Если единой командой мы будем идти вперед, если я буду видеть вашу поддержку и отличные идеи, то не сомневаюсь, что наш университет станет не только одним из лучших региональных вузов, но и будет известен на уровне передовых университетов страны.