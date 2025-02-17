Сахалинский ювелир Алексей Усманов создаёт чудеса в миниатюрах

Чудо как хороши укропные кварцы, одуванчиковые моховые агаты, дымчато-голубые опалы, бирюза, пёстроцветная яшма! После распила и шлифовки камни на свету играют бликами, покоряют красотой затейливых рисунков. И так и просятся в оправу, чтобы стать ювелирными украшениями.

Южносахалинцу Алексею Усманову дано слышать молчаливую просьбу самоцветов. Но какой кропотливый труд предшествует появлению изящных миниатюр! Всматриваясь в каждый камень, ювелир обдумывает эскиз. Иногда на это уходит несколько лет. Камень ждёт своего часа, чтобы преобразиться в изыс­канную вещицу: кулон, серьги, браслет или кольцо.

Зато талантливым рукам мастера для воплощения замысла, бывает, нужны считанные дни. И тогда оправленный в кулон каплевидный лунный камень льёт мерцающий молочный свет. Из бирюзы, агатов, малахитовой инкрустации рождаются «Голубоглазая улитка», «Пойманный ветер», «Пробуждение»…

Минувший год подарил Алексею Усманову немало радостных моментов. Его приняли в члены Союза художников России. Ювелирные работы художника демонстрировались на двух всероссийских выставках-конкурсах, отмечены в каталогах. От экспозиционеров автор получил благодарственные письма и приглашение к дальнейшему сотрудничеству.

Оба творческих соревнования – из категории престижных. 24-й всероссийский конкурс камнерезного, ювелирного и гранильного искусства имени А. К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея» проводился в Екатеринбурге на выставочной площадке музея истории камнерезного и ювелирного искусства.

А выставка «Мастера России» в Москве, также приуроченная к 160-летию А. К. Денисова-Уральского, оказалась ещё масштабнее. На неё свои камнерезные и ювелирные украшения, мозаики, огранку и минералы представили две сотни участников. Тем не менее четыре работы Алексея Усманова не затерялись среди множества экспонатов, получили хорошую оценку московских экспертов.

Ранее в областном художественном музее проходила персональная выставка художника.

– Ценно, когда ювелир делает всё от начала до конца: камень и металл обрабатывает, создаёт украшение, – убеждён Алексей. – Многие же мастера используют для этого покупные чужие камни.

Усманов ещё в юности увлёкся ювелирным творчеством. Начинал с гравюр и пейзажных композиций. Экспериментируя, даже сконструировал прибор для гравировки. А для обработки поделочных и драгоценных камней приобрёл и усовершенствовал бормашину.

И с наставником ему повезло. Переехавший в Оренбург сахалинский геолог, ювелир и поэт Иосиф Ашкинази открыл Алексею красоту и душу камня. Научил выпускника сельскохозяйственного института воплощать в самоцветах романтические образы.

Под впечатлением рассказов о Сахалине талантливый ученик выбрал остров местом жительства и работы. Отслужил 33 года в правоохранительных органах, был начальником смены дежурной части и заместителем начальника тыла УМВД по Сахалинской области. Время, свободное от дежурств (сутки через трое), позволяло заниматься ювелирным искусством.

Как-то на областную художественную выставку декоративно-прикладного искусства «Философия стилизации» Алексей представил около десятка изысканных пейзажей, выполненных в эксклюзивной технике ручной гравировки на стекле. С помощью фрез разной геометрии и наплавления тонких алюминиевых «нитей» художнику удалось создать эффект серебристого сияния картин.

Здесь же демонстрировались и его авторские ювелирные изделия из островных самоцветов, поиск которых стал для Усманова не менее увлекательным занятием.

В Александровске-Сахалинском он отыскал моховой агат, вкрапления которого напоминали взлетающих в небо птиц. Эта находка в серебряной оправе получила название «Прощай, гнездо».

Нередко с женой Светланой Алексей отправляется на побережье на поиск красочных пёстрых агатов, халцедонов, сердоликов, янтаря… Случаются замечательные находки. В них самой природой запечатлены образы чеховской дамы с собачкой, стражников, подснежников, зимних пейзажей…

– Случается, замыслы меняются по ходу дела, – сообщил ювелир. – Однажды работал с сахалинским невзрачным агатом. Уже и название кулону придумал – «Середина октября» либо «Дыхание осени». И вдруг у этого самоцвета неожиданно проявилась глубина, да так красиво и празднично! И пасмурная «Середина октября» превратилась в «Золотую осень»… Или вот другая история. Полтора года у меня лежало вырезанное из камня колечко. Хотел подобрать к нему зелёный камень, а к золотым веточкам – острые листочки и назвать перстень «Тернистый путь». Но нашёл бирюзу, вырезал её и понял: вместо терний получается праздник.

Попутно обнаруженным осколкам фарфоровой посуды времён Карафуто Алексей дарит вторую жизнь. После бережной обработки сколов получаются художественные миниатюры с росписью японских мастеров.

Усманов – номинант регионального конкурса «Человек года-2017». Увлекается стихами. Но самокритично признаётся: пока не всё совершенно в строках при всей их искренности и философичности. Тем не менее поиск поэтических образов для него не менее увлекателен, чем поиск самоцветов, красоту которых он открывает миру.

Сыну Кириллу передались папины таланты. Выпускник южно-сахалинской художественной школы набивает руку, овладевая резьбой по кости, выполняет интересные работы.

– Наше первое совместное творение – лягушонок, который прячется от ветра, – рассказывает Усманов-старший. – Из самостоятельных работ у Кирилла классно получились фигурки краба и осьминожка.

Так что Усмановы совершенствуются в мастерстве и реально ощущают: творчество наполняет их радостью, духовными силами и придаёт жизни особый смысл. А 31 января они ощущают свою причастность к Международному дню ювелира. У Алексея это, по сути, ещё одна профессия. Кирилл же пока подмастерье с увлекательной перспективой – стать, как и отец, настоящим мастером.

Людмила Степанец.