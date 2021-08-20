Сахалинский зоопарк присоединился к проекту «Карта сахалинца»

Теперь обладатели социальной карты, приобретая входной билет на посещение Сахалинского областного зооботанического парка, получат кэшбэк в размере 10%.

Воспользоваться данной картой и посетить зоопарк бесплатно, также могут граждане 55+ в рамках программы «Сахалинское долголетие».

Кроме того, в учреждении применяется система льгот и услуг для родителей с детьми до 3-х лет, пенсионеров, малообеспеченных и многодетных семей, а также ветеранов войны, труда и инвалидов. Воспользоваться скидкой на посещение зоопарка могут и другие категории посетителей при наличии «Карты сахалинца», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сегодня картой с банковским приложением уже активно пользуются свыше 30 тысяч жителей области. Получить её можно, написав заявление в любом банке-партнере.