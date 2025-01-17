Сахалинским бойцам на СВО отправлена очередная партия снаряжения

Первую в новом году партию спецтехники передали власти Сахалина военным на СВО. В этот раз речь идёт о подавителях вражеских дронов и другом оборудовании.

– Мы обязаны быть надёжным тылом для наших бойцов и всей армии, на который всегда можно опереться, и приложить все усилия для достижения победы. Именно поэтому мы отрабатываем все заявки, поступающие от военного командования. Поддержка фронта – это прежде всего забота о наших солдатах, уважение к их мужеству и героизму. Мы сделаем всё возможное, чтобы они чувствовали нашу поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Здесь, в тылу, мы продолжим оказывать помощь семьям наших защитников. Наладили систему реабилитации раненых и демобилизованных, запустили программу их переподготовки для последующего трудоустройства в органах власти и возвращения в мирную жизнь, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Отправки полезных грузов с Сахалина в зону СВО совершаются регулярно. На передовую передают дизельные генераторы, новейшие беспилотники, а также внедорожники, мини-экскаваторы и другую технику и снаряжение, сообщила пресс-служба правительства области.