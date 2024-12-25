Сахалинским чир-спортсменкам не было равных

Сахалинские спортсменки стали обладательницами пяти наград Китайско-Российских международных соревнований по чир спорту, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Состязания прошли в китайском городе Харбин и собрали 1200 участников в составе 105 клубов из РФ и КНР.

Честь России защищали спортсмены сборной Сахалинской области. Результатами соревнований стала абсолютная победа островных спортсменок.

В чир-джаз-двойке среди мужчин и женщин золото завоевали Эльвира Баранова и Руслана Замотаева.

Первое место среди девушек в дисциплине «чир-джаз-двойка» заняли Маргарита Будылина и Ульяна Колесник, второе – София Напольских и Мария Ершова.

В дисциплине «чир-хип-хоп-двойка» во взрослой возрастной категории победу одержали Милана Терентьева и Даниэла Боярова. Здесь же среди девушек лидерами стали Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина.

Сахалинские батутисты допрыгнули до «Кубка Дальнего Востока»

Сахалинцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте «Кубок Дальнего Востока» в Хабаровске. Участниками состязаний стали более 200 спортсменов из 8 регионов. Сахалинская область в турнире была представлена 22 акробатами из Корсакова и Южно-Сахалинска.

В командных соревнованиях в прыжках на акробатической дорожке островные батутисты завоевали 3 золотые медали. Первое место среди мужчин заняла команда в составе Владислава Шулико, Максима Парфенова и Александра Позднякова. Среди юниоров победу праздновал квартет Глеба Андросюка, Демьяна Исабаева, Александра Ветрова и Константина Савельева. У юниорок золотые медали в копилку островной сборной принесло трио Ульяны Киселёвой, Полины Лучиной и Юлии Шкурко. Также серебро среди мужчин в прыжках на двойном минитрампе завоевала команда из Владислава Шуликов, Александра Позднякова и Максима Парфёнова. Бронзу в этом виде соревнований завоевали Александр Ветров, Демьян Исабаев, Константин Савельев и Вячеслав Кремнев.

Успешно сахалинцы выступили и в личных соревнованиях.

В прыжках на акробатической дорожке первые места завоевали Ульяна Киселёва, Константин Савельев и Маргарита Дачилова, вторые места у Владислава Шулико, Софьи Беляевой, Александра Ветрова, Дениса Ушатова и Глеба Андросюка, третьими стали Полина Лучина, Демьян Исабаев и Андрей Поздняков.

В прыжках на двойное минитрампе золотую медаль завоевал Константин Савельев, серебряную награду взял Александр Ветров.

В синхронных прыжках на батуте второе место занял тандем Владислава Шулико и Александра Позднякова.

Бронзовую медаль для островного региона в индивидуальных прыжках на батуте принёс Виктор Любимов.

Сахалинец Владислав Шулико выполнил норматив мастера спорта России в двух дисциплинах – на акробатической дорожке и двойном минитрампе.