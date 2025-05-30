Сахалинским дорожникам предстоит устранить дефекты работ на отремонтированных дорогах

Специалисты госучреждения «Сахдормониторинг» после проверки отремонтированных в прошлом году объектов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» вынесли предписание устранить дефекты.

В этот список попали, в частности, участки проспекта Победы и улицы Ленина в Южно-Сахалинске, улиц Советской в Холмске, Калинина в Аниве и Сахалинской в Долинске. По итогам осмотров заказчики названных объектов получили дефектные ведомости. Теперь под их присмотром подрядчики должны устранить все выявленные замечания за свой счет не позднее 20 июня, сообщили в региональном минтрансе.

Гарантийные обязательства действуют в течение пяти лет после ввода объекта в эксплуатацию. Они распространяются на все основные виды дорожных дефектов: трещины и появление крошек на покрытии, выбоины, просадки на проезжей части и тротуарах, разрушение бортового камня, повреждения смотровых колодцев и дождевых решеток.

Нынешней весной шести компаниям, приводившим в порядок дороги области в 2024 году, пришлось выплатить более 1 млн рублей неустойки за нерачительное выполнение своих обязанностей. Все они выполняли работы по контрактам, запланированным нацпроектом «Безопасные и качественные дороги».

Предъявленные к ним претензии признали обоснованными, в итоге за ненадлежащее выполнение дорожных работ было взыскано 300 тыс. рублей, за задержку сроков – 800 тыс. рублей.

Сейчас по «Инфраструктуре для жизни» дорожникам предстоит начать капитальный ремонт моста через реку Христофоровку в окрестностях областного центра, на трассе Лиственничное – Охотское.

Специалисты «Сахдормониторинга» подчёркивают, что к этому объекту должно быть повышенное внимание – степень износа сооружения составляет 90%. Предстоит соорудить временный объезд и заменить мост на водопропускную трубу. Сделать всё запланировано в течение двух лет.

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в нынешнем году модернизируют участки региональных трасс в Невельском, Холмском, Углегорском районах, а также в Южно-Сахалинске. Всего к концу года на объектах нацпроекта в нормативное состояние планируют привести 27,2 километра автодорог, сообщили в региональном минтрансе.

Ключевым показателем успешности проекта станет не только своевременное завершение работ, но и качество исполнения – замена опорных частей и несущих конструкций должна проводиться с учетом перспективной нагрузки, а не просто «латанием» существующих проблем.

Владимир ПАВЛОВ.