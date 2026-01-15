Помощь людей не помешает: как поддержать птиц зимой

Беда-беда у птиц: в Южно-Сахалинске в прошлом году был очень слабый урожай рябины. Все остатки красных ягод ещё осенью поклевали дрозды-разбойники, а часть урожая просто опала на землю. И стоят рябинки с голыми ветками – нечего кушать птицам. Видимо, им требуется экстренная помощь от людей?

Наш постоянный консультант биолог-охотовед Андрей Здориков не вполне согласен с такой оценкой. На взгляд большого знатока мира островных птиц, не всё так плохо. Действительно, рябины почти нет. Но птицы, питающиеся в основном ягодами, такие как бурые дрозды, дубоносы, свиристели и некоторые другие, просто перекочевали куда-то в более кормные места. Из этой ватаги остались, пожалуй, лишь рыжеухие бюльбюли. Их можно видеть в зелёных насаждениях по улице Есенина, на Компроспекте напротив здания областного суда. Эти птицы склёвывают совсем засохшие ягодки, оставшиеся на рябинах ещё с позапрошлого сезона.

В городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина можно встретить пернатых, основу рациона которых рябина не составляет. Например, это синицы. В наших краях их обитает шесть видов. Самые маленькие из них – гаечка и совсем миниатюрный ополовник. Невеличка, пушистый светло-серенький шарик, но с длинным хвостом – его сразу узнаешь! Если повезёт, удастся повстречать и редкую тисовую синицу. Основное же место её обитания – Курильские острова. Ведь любимые ею заросли тиса и в посадках, и в дикой природе на острове есть, и ареал этого необыкновенного дерева простирается от юга до самого Александровска-Сахалинского.

Обязательно встретится поползень, которого систематики не так давно выделили в отдельный вид – поползень сахалинский. Интересно понаблюдать за ним во время кормёжки. Серенькое неброское оперение, клюв палочкой. Поползень может быстро перемещаться вдоль ствола дерева по спирали – вверх и вниз. Иногда даже можно подумать, что это белка прошмыгнула или какая-то неведомая зимняя змейка чудеса акробатики показывает. Каждая трещинка на коре, каждый неприметный сучок попадает в поле зрения этого обитателя зимнего леса. Его интересуют не ягоды, а насекомые и их личинки, прячущиеся на деревьях, – основной корм в эту пору.

Птичья мелочь разных видов с наступлением морозов объединяет свои усилия в поисках корма. Смешанные стайки синиц, поползней, мелких дятлов перепархивают с места на место и кормятся совместно. Дятлов в зимнем лесу довольно много разных. Большой, средний и малый пёстрые, зелёный, белоспинный, желна, включённый в Красную книгу (на севере острова встречается трёхпалый). Самый маленький из этой команды – карликовый японский кижуки. Размером с поползня, но в остальном вполне типичный дятел. Его излюбленные места обитания – березняки и заросли ольхи.

Между прочим, по поведению дятлов можно судить о характере зимы. Если эти пернатые никуда не торопятся, подолгу задерживаются в одних и тех же местах, как это происходит в нынешнем сезоне, значит, каких-либо погодных аномалий не предвидится, вряд ли стукнут лютые морозы, зима благоприятная. Ну а если птицы торопятся откочевать куда-то южнее, снимаются с насиженных мест, жди морозов и прочих неприятных зимних сюрпризов.

Есть ещё одна причина, по которой многих птиц не видно в городе: просто в лесу сейчас мало снега, сохраняется хорошая кормовая база и нет особой нужды перебираться ближе к цивилизации. Щуры в январе кормятся в зарослях кедрового стланика, а клесты готовятся выводить птенчиков. Удивительно, но у этой птахи гнездовой период приходится как раз на новогодне-рождественскую пору. К слову, на Сахалине водится три вида клестов.

Так что же, помощь человека не требуется, все пернатые сыты и довольны? Нет, помощь зимой всегда востребована. Самая лучшая подкормка для многих птиц – семена подсолнечника, только не солёные и не обжаренные. А для синиц и дятлов нет лучшего угощения, чем несолёное сало. Его нарезают кусочками средней величины, нанизывают на достаточно прочный шнурок и подвешивают к веткам елей. Такие новогодние украшения могут спасти жизнь многим птицам, если вдруг настанет голодная пора.

Ближе к концу зимы условия изменятся, к тому времени в лесу накопится огромное количество снега, прежние источники питания будут для птиц недоступны – тут-то и пригодятся рождественские подарки от людей!

Владимир СЛАВИН.

По теме: