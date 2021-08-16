Сахалинским путем Лаперуза. Сегодня «моржи» из четырех стран мира преодолеют 43 км между западным побережьем Сахалина и островом Монерон

Все они – участники международного заплыва «Сахалинский десант Победы». Примечательно, что в составе сборной, в которую вошли представители России, Франции, Австрии и Испании, – потомок Лаперуза – Жан Мари Пестель де Лаперуз.

В минувшую субботу «моржи» в сопровождении членов регионального отделения Русского географического общества отправились на западное побережье Сахалина в с. Пензенское Томаринского района. Именно здесь в 2005 году, на месте предполагаемой высадки Лаперуза, офицеры фрегата «Прериаль» французских ВМС установили памятный камень знаменитому соотечественнику.

Мореплаватель и путешественник Жан Франсуа де Гало де Лаперуз – участник кругосветной экспедиции 1785 года, исследователь морей, проливов и побережий, в том числе дальневосточных. Им открыты остров Монерон и пролив между Сахалином и Хоккайдо, позже названный его именем.

Потомок великого француза Жан Мари Пестель де Лаперуз поблагодарил жителей села Пензенское за сохранение памяти о его предке и событиях тех далеких дней. Он передал школьной библиотеке сувениры и книги.

В свою очередь председатель межрегиональной ассоциации холодового плавания России, президент Амурской региональной общественной организации федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин подарил образовательной организации значки и открытки, выпущенные по случаю нынешнего международного заплыва. Этот спорт­смен, представляющий команду России на чемпионатах мира и других значимых мероприятиях, рассказал, каким будет нынешний старт. Сообщил, что помимо спортивных и культурно-исторических целей участники заплыва продолжат изучение влияния холодовых нагрузок на состояние пловцов.

После встречи в Пензенском гости острова окунулись в воды Татарского пролива. А 16 августа команда «моржей» (в ней есть и сахалинцы) отправилась в Невельск, чтобы на судах обеспечения прибыть на о. Монерон. Отсюда на следующий день она вернется на Сахалин, но уже вплавь. Спортсмены пройдут дистанцию в 26,72 мили, поочередно меняя другу друга. Предположительно каждый пловец на своем этапе будет плыть в течение 20 минут. В случае неблагоприятных погодных условий и индивидуальных рекомендаций врача это время может быть сокращено.

Петр Пасюков.