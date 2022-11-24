Сахалинским военным торжественно вручили государственные награды

В церемонии награждения на Успенском военном полигоне принял участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и губернатор Валерий Лимаренко.

В соответствии с указами Президента РФ военнослужащим 39 мотострелковой бригады 68 армейского корпуса, выполнявшим боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине, вручили два ордена «Мужества», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали «Жукова» и «За спасение погибавших».

– От себя лично, от лица Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко хотелось бы поздравить вас с высокими государственными наградами. Выражаю благодарность за ваш беспримерный подвиг, за выполнение воинского долгав зоне проведения специальной военной операции. Низкий поклон вам и вашим боевым товарищам. Спасибо вам огромное. Враг будет разбит. Победа будет за нами,–обратился к военным Андрей Турчак.

– Во время спецоперации вы проявили исключительный героизм и самоотверженность. Отрадно, что ваши усилия в борьбе с врагом отмечены на самом высоком уровне. Примите мои искренние поздравления и слова благодарности. Сахалинская область вами гордится! Желаю счастья вам и вашим семьям. Берегите себя, – отметил Валерий Лимаренко.

На Успеновском военном полигоне Андрей Турчак и Валерий Лимаренко посетили тренировку операторов беспилотных летательных аппаратов. Во время занятий используют технику, собранную на Сахалине. Бойцов обучают разведке, корректировке огня и доставке грузов. Необходимую методологическую помощь оказывают представители регионального министерства цифрового и технологического развития.

– На подготовку уходит 32 часа. Сначала занимаемся на симуляторах – это позволяет наработать моторику, познакомиться с азами ориентирования и научиться преодолевать препятствия. Затем переходим к практике – взлет, отход от себя, возврат, посадка. После этого выполняем боевые задачи, тренируемся днем и ночью.

Бойцам, получившим необходимые навыки, вручаем сертификат оператора. Кроме того, военные смогут взять наши беспилотники в зону спецоперации, – рассказал инструктор, имеющий непосредственное отношение к разработке и созданию беспилотных летательных аппаратов.

Производство организовано на базе СКБ САМИ при участии специалистов ИТ-парка. До конца годатам планируется собрать до 100 беспилотных летательных аппаратов. С января начнется промышленное производство – объемы выпуска постепенно будут увеличены в несколько раз, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отмечают военные, использование дронов в зоне СВО помогает существенно сократить потери, оперативно выявляя передвижения вражеских сил и техники, а также помогая выполнять задачи по ее уничтожению.