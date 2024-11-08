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Сахалинским Жегловым удается сдерживать рост преступности в регионе 

Кадр из х/ф "Место встречи изменить нельзя". Реж. Станислав Говорухин.

Об этом, оперируя статистическими данными за 9 месяцев с начала года, сообщил журналистам начальник регионального управления МВД генерал-майор полиции Арсен Исагулов. Пресс-конференция прошла в преддверии профессионального праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел России. В нынешнем году он отмечается 10 ноября.

Что с преступностью в островном регионе?

Преступлений становится меньше, причем эта тенденция отмечается уже несколько последних лет. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее число преступлений сократилось на 5% (с 6547 до 6221). Тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше на 3,4%, средней тяжести – на 9%, небольшой тяжести – на 3,2%.

Раскрываемость в среднем составляет 52 процента, это несколько ниже прошлогоднего уровня, что объясняется возросшим числом сложно раскрываемых IT-преступлений. Сотрудники сахалинской полиции умеют это делать, но требуется время. По «традиционным» преступлениям картина такова: раскрываемость убийств – 100%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 100 процентов, краж – более 60 процентов, грабежей – 80 проц. Арсен Исагулов уверенно говорит: преступники от заслуженного наказания не уйдут.

На вопрос журналиста «Советского Сахалина» о рецидивной преступности прозвучал ответ:

– Судите сами: за 9 месяцев года у нас в регионе привлечен к уголовной ответственности 2821 человек, совершивший преступление. Из этого числа лишь 16 – опасные рецидивисты. Профилактическая работа с лицами, ранее совершавшими преступления, приводит к положительным результатам: снижение преступности в этой среде – 13%.

Кибержулики разактивничались

Бичом современности, и это касается отнюдь не только Сахалинской области, стали преступления в сфере информационных технологий. Их стало больше на 19,4%, и в общей структуре преступности их удельный вес на сегодня – 35,1%. Основная часть из приходится на кражи и мошенничества (56,5% от всех киберпреступлений), общий материальный ущерб оценивается в 602 млн рублей «с хвостиком». Это сравнимо с показателем за весь 2023 год (610 млн).

Эффективно бороться с этим вызовом современности получается лишь всем миром, с объединением усилий правоохранительных ведомств и исполнительной власти региона. Благодаря такому подходу удалось сократить число краж в целом – на 17%, и с банковских счетов – на 17,2%.

Кибержулики берут на вооружение технологии с сохранением анонимности вроде подмены телефонных номеров, открывают множество счетов в банках, заводят электронные кошельки на подставных лиц… Кражи совершают дистанционно, рассчитывают, что смогут избежать быстрого разоблачения. Но полиция не сидит без дела, «набивает руку», разрабатывает и совершенствует свои методы. И это приносит результаты.

Так, в июне в одном из регионов центра России была пресечена кипучая деятельность предприимчивого кибер-вора, в активе которого 29 краж. Он «мониторил» в интернете чужие объявления о продаже товаров, получал информацию о реквизитах банковских карт авторов этих объявлений и «обнулял» их счета. Прекратить эту криминальную деятельность удалось во взаимодействии с коллегами из главного управления уголовного розыска МВД России.

С июня прошлого года по март нынешнего кто-то повадился обчищать электронные кошельки сахалинцев: жители шести районов области стали жертвами мошенничества, совершенного по единой «методичке». В соцсети «Одноклассники» этот «кто-то» размещал объявление о продаже мебели в интернет-магазине «Дальний Восток». Доверчивые покупатели выходили на связь с автором объявления и их убеждали, что для оформления заявки требуется предоплата на указанный счет банковской карты. После перевода связь с получателем прерывалась, мебель до покупателя так и не доходила.

Кибер-жулика установили и задержали в Новосибирской области в феврале, в августе в суд было направлено уголовное дело с 10 такими мошенническими эпизодами.

Жительница села Троицкое Анивского района с октября прошлого по август нынешнего годов подобным образом «облапошила» сахалинцев, а в ее «активе» 37 эпизодов мошенничества. Эта предприимчивая гражданка размещала в интернете объявления о продаже домашней живности. Тех, кто откликался, убеждала в необходимости предоплаты. Ну а дальше известно: деньги «утекали» на ее банковские карт…

Полиция обращает внимание: отмечается всплеск криминальной активности в области неправомерного доступа к компьютерной информации!

Ключевое слово – «безопасность»

Борьба с оборотом наркотиков проводится неусыпно, во взаимодействии с разными ведомствами и при постоянном участии властей. За 9 месяцев изъято 19,5 кг разнообразной «дури», перекрыто 12 каналов поставки наркотиков с материка.

К слову, в регионе действует государственная программа, нацеленная на обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области, финансирование по ней составляет ежегодно около 10 млн рублей. Медицинская статистика свидетельствует об эффективности профилактики: потребителей наркотиков, зарегистрированных в медучреждениях региона с каждым годом становится меньше. За 9 месяцев года их было 4739, что на 1,7% меньше аналогичном периоде 2023-го. А пациентов с диагнозом синдром зависимости от наркотических средств – 1200, снижение составило 2,6%.

Безопасность дорожного движения была и остается в центре внимания правоохранителей и органов власти всех уровней. Как известно, реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги», а на уровне региона – программа «Безопасность дорожного движения». С 2014 года наметилась тенденция к снижению числа ДТП. За 9 месяцев зарегистрировано 276 ДТП, что меньше прошлогоднего показателя на 11%. Травмированных меньше на 16,9%, а погибших – на 14%.

К слову, и в этом, и в других случаях очень пригождается в раскрытии правонарушений и преступлений аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» с его камерами видеонаблюдения и другими техническими средствами. С его помощью в нынешнем году было выявлено более 363 тысяч нарушений.

За 9 месяцев задержано 2157 нетрезвых водителей. По фактам повторного управления в состоянии опьянения возбуждено 316 уголовных дел, в пользу государства конфисковано 25 единиц техники нарушителей.

Нелегал? Давай домой, до свидания!

Миграционная ситуация в регионе на постоянном контроле, на 1 октября на учете состояло 21273 иностранца. Они совершили менее 4 процентов от общего количества преступлений. Есть небольшой рост – 3 процента – регистрации преступлений, совершенных иностранными гражданами. При этом преступления вроде подделка документов – не влияют на структуру или криминогенную ситуацию в области.

Оперативно-профилактические операции «Нелегал-2024», «Регистрация – мигрант» и другие мероприятия приносят свои плоды. Зафиксировано 17 фактов организации незаконной миграции и 81 – фиктивной постановки на учёт по месту пребывания. Аннулировано 30 разрешений на временное проживание и 123 вида на жительства. Суды приняли 175 решений о выдворении, из этого числа 169 человек выдворено, причем 77 человек выехали за пределы региона самостоятельно.

Без срока давности

Важное направление – раскрытие преступлений прошлых лет. Эта работа проводится в плотном контакте с региональным следственным управлением и приносит результаты. Например, раскрыто убийство, совершенное еще в июле 2000 года. В реке Сусуя у автодороги Южно-Сахалинск – Новотроицкое был обнаружен мужской труп с множественными колото-резаными ранениями головы, шеи, грудной клетки. Несмотря на прошедшие годы удалось установить двух причастных к этому убийству граждан. Они задержаны и находятся в СИЗО-1 областного центра.

В октябре 2005 года на 20-м километре автодороги Корсаков – Озерское преступник расстрелял двух человек из огнестрельного оружия, затем перенес их тела в салон автомобиля «Мицубиси делика» и поджег его, чтобы скрыть следы преступления. 22 июля нынешнего года этот «стрелок» осужден Корсаковским судом на 13 лет лишения свободы.

Ярослав САФОНОВ.

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