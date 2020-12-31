Сахалинское правительство получило контрольный пакет акций «Авроры», на базе которой создается дальневосточная авиакомпания

Пакет акций, ранее принадлежавший «Аэрофлоту», был передан островному региону, сообщает пресс-служба регионального правительства. Теперь область является единственным владельцем этого стратегически важного для страны перевозчика. Такая информация прозвучала на встрече Президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

– 10 дальневосточных субъектов Российской Федерации получат пакет акций этой объединённой компании в обмен на консолидацию их авиационных активов. Новая единая дальневосточная компания будет использовать современные отечественные самолёты, передовые технологии, гибкую систему управления маршрутами, – доложил Президенту Михаил Мишустин.

Перед объединённой авиакомпанией стоят масштабные задачи: за четыре года её пассажиропоток должен вырасти до двух миллионов человек, а количество маршрутов превысить полтысячи. Это позволит построить на территории Дальнего Востока единую региональную транспортную сеть. Авиакомпания задействует в своей работе 186 воздушных судов.

– Сейчас мы будем делать следующий шаг – создавать холдинг, в который войдут все дальневосточные авиационные компании во главе с «Авророй». Эта работа началась, и мы её делаем вместе с Министерством транспорта РФ, – рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. – Принципиально важно, что тарифы будут субсидироваться. Дальневосточники, в том числе сахалинцы и курильчане, получат возможность покупать билеты по умеренным ценам. А это значит, медицинские и образовательные услуги, туризм в федеральном округе станут доступнее. Это очень важно, поскольку Дальний Восток динамично развивается. Ему нужна авиационная поддержка.

Напомним, единая дальневосточная авиакомпания создается по поручению Президента РФ Владимира Путина. Цель – повысить транспортную доступность отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока.