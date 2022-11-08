Сахалинское региональное отделение «Единой России» возглавит губернатор

Кандидатуру Валерия Лимаренко на должность секретаря регионального отделения президиуму генсовета партии рекомендовал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Такое решение принято по итогам совещания, которое состоялось в режиме видеосвязи с главами трех регионов, в том числе Сахалинской области.

​– Вам предстоит большая работа, значение которой в современных условиях невозможно приуменьшить. Вы руководители, которые приобрели большой опыт на государственных должностях. У вас есть необходимые навыки, авторитет среди коллег и граждан. Уверен, что свои навыки вы сможете применить и в направлении партийной работы.

Особо отмечу, что «Единая Россия» всегда исходила из того, что работу необходимо строить на решении проблем граждан. Неравнодушное отношение всегда проявлялось и во время пандемии, и особенно сейчас.

Важнейшие задачи – максимальное внимание к мобилизованным и их семьям. Важна и волонтерская работа по линии партии. Вместе с тем даже в сложный период в жизни нашей страны, никто не снимает с вас работу по выполнению «Народной программы» и те социальные ориентиры и экономические цели, поставленные Президентом, должны быть выполнены, – сказал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

​Глава региона рассказал Дмитрию Медведеву о поддержке, которую партия получила в области по итогам осенних выборов. В Сахалинской областной Думе у «Единой России» подавляюще большинство – 20 мандатов. В этом году также прошли выборы в собрания четырех муниципальных образований. Везде «Единая Россия» одержала победу.

– Мы смогли это сделать благодаря полной вовлеченности «Единой России» на всех уровнях в решение проблем людей. Кроме того, мы смогли найти наиболее эффективный инструмент взаимодействия между властью и обществом – это проект «Забота. Защита. Уважение». Он охватывает самые важные и чувствительные сферы жизни сахалинцев и курильчан: социальную помощь, здравоохранение, ремонт дворов и дорог, газификацию. И главное в нем – ориентир на человека, его интересы, а не на отчеты и статистику, – отметил Валерий Лимаренко.

Волонтеры «Единой России» прошли по домам, рассказали жителям региона о возможностях проекта, какую помощь они могут получить, собрали около 100 тысяч наказов. По каждому из них дана обратная связь. Многие предложения вошли в «Народную программу» партии. Кроме того, в регионе запустили Штаб общественной поддержки, единственный на Дальнем Востоке. Там не только принимаются и отрабатываются обращения граждан, но и проходят встречи с жителями области. Это открытая дискуссионная площадка для диалога между властью и обществом.

Как отметил Валерий Лимаренко, «Единая Россия» оперативно и эффективно реагирует на возникающие вызовы. Партия поддерживает бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции, а также их семьи. «Единая Россия» стала инициатором проекта «Сопричастность». Во время проведения частичной мобилизации десятки тысяч человек захотели по мере своих сил помочь бойцам. Это и бизнес, и простые люди. «Единая Россия» помогла объединить усилия этих людей и координирует всю деятельность. Например, организует сбор и отправку гуманитарных грузов, видеописьма с фронта, полевую почту, концерты островных артистов.

Регион одним из первых взял на себя обязательства по помощи семьям мобилизованных и выплаты им разового денежного пособия. Его размер один из самых больших в стране.

Говоря о дальнейшей работе, глава региона отметил, что планы по развитию области и повышению качества жизни людей остаются в силе. Это продолжение работы по повышению доступности медицинской помощи, строительство больниц и поликлиник. Реализация новой программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Она рассчитана до конца 2026 года.

Всего планируется расселить 720 тысяч квадратных метров – в новые квартиры переедут более 32 тысяч человек. К концу 2025 года в регионе будет обеспечена 100-процентная газификация. В сфере транспорта планируется запуск нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске, а также нового парома между островом и материком Ванино-Холмск, модернизация порта в Корсакове, полное асфальтирование главной трассы Южно-Сахалинск – Оха, приобретение новых самолетов для авиакомпании «Аврора». Все это будет реализовываться при активном участии партии «Единая Россия» и депутатского корпуса.

​– Мы взаимодействуем с главами регионов, которые сегодня участвуют в совещании, не первый год. Валерий Игоревич является партийным старожилом, он является членом «Единой России» более 20 лет. Поэтому мы полностью поддерживаем решение, – прокомментировал секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

​Он добавил, что сегодня генсовет партии проведет заочное заседание, на котором главы регионов будут назначены временно исполняющими обязанности секретарей региональных отделений партии. В ближайшее время вопрос о назначении кандидатов будет выдвинут на голосованиях, которые проведут участники региональных конференций «Единой России», сообщает пресс-служба областного правительства.