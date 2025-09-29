Сахалинской ботанический сад теперь и отличное место отдыха для островитян и гостей региона

Сахалинский ботанический сад сегодня – это более 3 километров деревянных дорожек, лекционный шатёр, площадки для пикников, спортивных занятий и отдыха с детьми.

Три года назад по инициативе губернатора Валерия Лимаренко научное учреждение открылось для южносахалинцев и гостей города и стало украшением областной столицы.

Здесь появились деревянные тротуары, площадка для выездных регистраций молодожёнов и свадебных фотосессий и для музыкальных вечеров бардов, установили большой утеплённый купол, где можно в любую погоду проводить лекции, медитации, спортивные занятия и другие интересные мероприятия.

У ручья разместилась площадка с деревянными креслами и столами для отдыха в тени хвойных деревьев и пикников. На озере расширили и укрепили берега.

– Когда начинали работы, мы понимали, что, прежде всего, это научное учреждение. Но возможность видеть всю эту красоту, уникальную коллекцию растений должна быть у каждого жителя и гостя города, – говорит глава области. – Ботанический сад преобразился в современное общественное пространство и стал ещё одним любимым местом отдыха в Южно-Сахалинске. В городской черте, пройдя за ворота, можно попасть на тихий островок природы. В дальнейшем экологические тропы свяжут ботанический сад с «Горным воздухом».

Работы по его реконструкции продолжатся. Будет обновлён фасад каминного дома и декоративный забор вдоль теплиц, появится система видеонаблюдения и подсветки.

– Мы безмерно благодарны правительству области и администрации города за кардинальные изменения, которые произошли в нашем ботаническом саду. Хочу отметить продуктивное взаимодействие по всем вопросам в процессе благоустройства. Руководство внимательно отнеслось к тому, чтобы работы не навредили растениям. Ведь наша главная задача – сохранить коллекцию и расширить возможности для экологического просвещения людей, – отметил руководитель ботанического сада Александр Кордюков. – Мы старались сделать ботанический сад максимально комфортным для всех посетителей – мам с колясками, детей, влюблённых пар, маломобильных граждан.

В результате в 2024 году число посетителей в сравнении с предыдущим годом выросло в 10 раз. В этом году гостей будет ещё больше – ведь впереди сезон осенних и зимних прогулок.

Кстати, здесь разработана система льгот для посетителей. Как сообщили в администрации ботанического сада, действуют скидки для школьников и пенсионеров, бесплатно сад могут посещать дети до 7 лет, ветераны труда, инвалиды и участники СВО. Предусмотрены также абонементы, ими активно пользуются молодые мамы из соседних микрорайонов. Сад работает ежедневно, с 10 до 20 часов, касса открыта до 19 часов.