В Сахалинской области подвели окончательные итоги выборов в региональный парламент

Сахалинский избирком на заседании 15 сентября утвердил окончательные итоги выборов депутатов областной думы восьмого созыва. Напомним, голосование в регионе проходило в течение трех дней – 9,10 и 11 сентября.

Как сообщила глава островного избиркома Виктория Черкасова, в выборах принял участие 111 161 человек, что составило 29,73% от общего количества избирателей, включенных в списки для голосования.

После обработки 100% бюллетеней по единому избирательному округу голоса распределились следующим образом:

«Единая Россия» – 47,20% (52 359 человек)

КПРФ — 14,25% (15 804 человек)

ЛДПР — 9,19% (10 200 человек)

«Новые люди» — 8,89% (9865 человек)

Партия пенсионеров — 6,70% (7435 человек)

«Справедливая Россия – за правду» — 5,14% (5706 человек)

«Коммунисты России» — 2,55% (2827 человек)

«Российская партия свободы и справедливости» — 1,46 % (1620 человек)

Партия «Родина» — 0,72% (795 человек).

Таким образом, в областной думе восьмого созыва будут работать представители шести партий, преодолевших необходимый пятипроцентный порог явки избирателей.

Что касается статистики по количеству принявших участие в голосовании по 18 одномандатным округам, то она варьируется от 17% до почти 50%. На заседании были озвучены следующие данные: округ №1 (22,69%, 4491 человек), №2 (20,04%, 4081), №3 (21,40%, 4604), №4 (24,75%, 5017), №5 (23,19%, 5189), №6 (24,00%, 5078, №7 (17,95%, 3790), №8 (28,82%, 6381), №9 (33,36%, 7810), №10 (47,90%, 9724), №11 (31,92%, 5985), №12 (35,34%, 6688), №13 (28,18%, 5486), №14 (31,21%,7032), №15 (32,71%, 7621), №16 (30,58%, 5481), №17 (34,71%, 6840) и №18 (24,89%, 4687).

А представлять интересы жителей в региональном парламенте течение следующих пяти лет будут Александр Гринберг (округ №1), Сергей Бондарев (№2), Ирина Савицкая (№3), Александр Шарифулин (№4), Андрей Хапочкин (№5), Роман Веденеев (№6), Юрий Цой (№7), Артем Круглик (№8), Юрий Им (№9), Евгений Лотин (№10), Александр Дорошенко (№11), Максим Козлов (№12), Наталья Коршунова (№13), Наталья Захарчук (№14), Александр Болотников (№15), Александр Радомский (№16), Михаил Бабчук (№17) и Владимир Розумейко (№18).

Виктория Черкасова подчеркнула, что за все время голосования не было выявлено ни одного существенного нарушения, которые могли бы сказаться на честности и открытости выборов в регионе. Она отметила, что голосование прошло в атмосфере максимальной открытости и прозрачности.

Избирком обеспечил в течение всех трех дней прямую трансляцию из избирательных участков в центре наблюдения, базирующегося в историческом парке «Россия – моя история». За голосованием следили около тысячи наблюдателей от политических партий и общественных движений Сахалинской области.

Системами видеонаблюдения, работающими в круглосуточном режиме, были снабжены все избирательные участки и территориальные комиссии на Сахалине и Курилах.

В заключение заседания члены комиссии проголосовали за решения по итогам выборов по двум спискам и подписали итоговый протокол, в соответствии с которым выборы 2022 года в Сахалинскую областную думу восьмого созыва признаны состоявшимися.