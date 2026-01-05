Сахалинскому каратисту Никите Большакову присвоено звание мастера спорта международного класса

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев подписал приказ № 326-нг «О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России международного класса».

Согласно этому документу, звание МСМК присвоено каратисту Никите Большакову из Южно-Сахалинска.

Воспитанник спортшколы восточных видов единоборств, спортсмен Центра спортивной подготовки Сахалинской области является одним из самых титулованных островных спортсменов. Он – член сборной команды России, чемпион страны, призер Кубка РФ, победитель и призер международных и всероссийских соревнований.

В 2025 году Никита Большаков стал победителем международных соревнований в Орле, а также всероссийских турниров в Омске и Уфе.

Это второй случай в 2025 году, когда звание МСМК было присвоено островному спортсмену, отметила пресс-служба минспорта области. Ранее этого был удостоен Денис Дамдинов (практическая стрельба).