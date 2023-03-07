Сахалинскую область представили на почтовых открытках

Почта России и Русское географическое общество (РГО) выпустили открытки с видами Курильских островов и сахалинского маяка Анива. Серию из пяти открыток можно приобрести в почтовых отделениях области.

Три открытки посвящены Итурупу — самому большому острову Курильского архипелага. Здесь вулканы соседствуют с горячими озёрами, а белые скалы ярко выделяются на фоне зелёных лесов и чёрного песка. Знаменитый маяк Сахалина и живописная бухта Шикотана украсили ещё две открытки. Открытки островного региона стали продолжением серии о туристических направлениях России и её знаковых достопримечательностях.

«На открытках запечатлены красивые виды Сахалина и Курильских островов – локации, на которых, при желании может побывать каждый турист и убедиться, что эти сказочные пейзажи реальны. А маяк Анива, ставший героем одной из открыток, уже является одним из обязательных мест посещения для туристов со всей России. Также открытки смогут пополнить коллекции филокартистов и любителей путешествий», — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев.

Гости, приезжающие на Сахалин, и жители области могут приобрести и отправить открытки в отделениях Почты России. Цена одной открытки — 44 рубля.

«Туристы, приезжающие к нам на острова, теперь могут отправить из путешествия карточки с достопримечательностями Сахалинской области. Видовыми открытками легко обмениваться с жителями других регионов, открывая для себя новые места для отдыха», — рассказала директор УФПС Сахалинской области Елена Дёмина.

Коллекцию открыток украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». Авторами фотоизображений стали Наталья Афанасьева, Алексей Королёв, Дмитрий Куликов, Ольга Мусиенко и Евгения Фенько, сообщила пресс-служба Почты России.