Сахалинскую Платформу строительных сервисов будут использовать в регионах России

Цифровые технологии позволяют на всех этапах контролировать ход строительства жилья и социальных объектов и максимально оперативно реагировать на риски.

Программу высоко оценили участники федерального форума «Управление регионом на основе данных», который проходит 2-3 марта в областном центре. Специалисты из разных регионов страны также намерены тиражировать сахалинские проекты по цифровизации в области градостроительства и инвестиционной деятельности, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На Платформу строительных сервисов загружаются все объекты, которые возводятся на островах, независимо от формы собственности. Особое внимание сосредоточено на социально значимых стройках в рамках адресной инвестиционной программы. С 2019 года, когда была запущена платформа, оцифровано 1390 объектов. Большую часть из них уже реализовали, 368 – сегодня находятся в активной стадии строительства.

Каждый проект раскладывается на элементы, формируется цифровой график строительства в привязке к объемам работ, срокам и финансированию. При отставании от сроков более двух недель объект выходит в зону критики. В областном правительстве проходят еженедельные совещания, где разбираются все риски и принимаются управленческие решения, чтобы не допустить срывов на важных для жителей региона стройках.

– Подрядчики вносят актуальную информацию на платформу и своевременно ее обновляют, загружают фото и видео со строительных площадок. Мы как заказчики контролируем это. Чем больше данных внесено в систему, тем точнее планирование и управление. Что это дает? Своевременный ввод объектов в эксплуатацию, высокую эффективность управления инвестициями и исполнения госпрограмм, – пояснил министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.

Региональное правительство совместно с Сахалинским государственным университетом разработали соответствующую программу обучения. Она применяется сегодня и на федеральном уровне, в том числе Московском государственном строительном университете. Более 1000 специалистов уже освоили Платформу строительных сервисов.

Одной из лучших практик на федеральном уровне признана также разработанная на Сахалине система обеспечения градостроительной деятельности. Там размещены генеральные планы муниципальных образований и карты, но не в привычном представлении, а в пространственном 3D-планировании. Цифровой сервис дает возможность посмотреть видеоролики о районах Сахалина и Курил, изучить их основные экономические и градостроительные стратегии. Заинтересованный инвестор может кликнуть на любой земельный участок и узнать его характеристики.

– Я ставлю задачу – по каждому квадратному метру земли создать возможности для инвестирования. Если, к примеру, предприниматель работает в сфере жилищного строительства, он должен сразу видеть перспективные площадки. Если сфере энергетики – участки для строительства экологически чистых котельных. Мы создаем максимально комфортные условия для инвесторов, чтобы бизнес вкладывал средства в развитие Сахалина и Курил и создавал новые рабочие места. Только так мы можем победить в конкурентной борьбе, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Для удобства бизнеса создан инвестиционный портал Сахалинской области, где представлен портфель из 370 перспективных проектов, часть из них уже реализуется.

Предприниматель прямо на портале может рассчитать срок окупаемости проекта, ознакомиться с преференциями (свободный порт Владивосток, территории опережающего развития «Горный воздух» и «Южная», особая экономическая зона на Курильских островах) и подать заявку. Она напрямую попадет в профильное министерство, и по проекту будет сформирован индивидуальный путь его реализации.