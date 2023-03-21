Сахалинскую школьницу наградили медалью «За спасение погибающих на водах»

20 марта в актовом зале средней школы с. Пензенское Томаринского района сотрудники Главного управления МЧС России по Сахалинской области наградили школьницу Татьяну Сургучеву ведомственной медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Летом 2022 года 13-летняя ученица прогуливалась по морскому берегу, где и увидела тонущего человека. Татьяна, не растерявшись, бросилась на помощь утопающему и самостоятельно вытащила мужчину из воды. На ее крик прибежали люди, которые и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.