СахалинТех станет центром науки и образования региона

Губернатор Валерий Лимаренко побывал с выездной инспекцией на стройплощадке научно-образовательного центра кампуса СахалинТех. Глава региона осмотрел объект и заслушал доклады ответственных лиц о темпах строительства.

Передовой научно-образовательный центр возводится в Южно-Сахалинске по поручению Президента РФ Владимира Путина по национальному проекту «Молодёжь и дети». Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2027 году. Это станет финальным этапом строительства кампуса мирового уровня в островной столице.

На сегодняшний день на площадке возведены два корпуса научно-образовательного центра. Строители приступили к обустройству внутренних инженерных коммуникаций и наружного теплового контура – утеплению фасадов и монтажу светопрозрачных конструкций.

— Наш график составлен так, чтобы работы выполнялись с опережением и синхронно в двух корпусах, – доложил министр строительства Сахалинской области Николай Давыдов.

Глава региона дал поручение ректорату вуза ещё до завершения строительства спланировать организацию работы с научными и индустриальными партнёрами на новых образовательных площадях.

— Все исследовательские мощности должны быть сосредоточены здесь. Комплекс станет центром науки и образования всего региона, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Как уже сообщалось, первый объект кампуса – современный студенческий городок на 1,5 тысячи мест – был сдан в эксплуатацию в 2025 году.

— Студенты его активно заселяют, там кипит бурная молодёжная жизнь. Это позволяет нашему университету расти в части контингента. В этом году мы увеличиваем набор на образовательные программы на 25 процентов, – прокомментировал исполняющий обязанности ректора СахГУ Алексей Огнев. – Интерес к Сахалинскому государственному университету растёт, ведь он уже стал опорным вузом Газпрома. При личном участии губернатора Валерия Лимаренко разработана программа развития вуза. Она направлена на решение научно-технологических задач совместно с индустриальными партнёрами в интересах региона. После ввода в научно-образовательный центр переедут лаборатории, где будут работать учёные и вестись образовательные процессы. Здесь мы будем растить высококлассных специалистов для островной экономики.

В вузе уже создано 12 лабораторий, центр интеллектуальной собственности, а также успешно работает центр искусственного интеллекта. Совместно с «Газпромбанком» на базе СахГУ открыт исследовательский центр с двумя лабораториями для решения задач в нефтегазовой сфере. В сотрудничестве с оператором проекта «Сахалин-2», компанией «Сахалинская Энергия», и Томским политехническим университетом стартовала магистерская программа «Проектирование, строительство и обслуживание морских скважин». В этом году с компанией «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» будет запущена новая магистерская программа – «Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений». Также в университете заработает нефтегазовая химико-аналитическая лаборатория и кафедра водородной энергетики. На международном форуме «Цифровой маяк», который недавно прошёл на Сахалине, подписано соглашение о создании градостроительной кафедры.

