Сахалину – осадки, Курилам — шторм

Глубокий циклон, пожаловавший в наши края из Японского моря на минувших выходных, отметился на юге Сахалина осадками в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщили в региональном управлении гидрометеослужбы, больше всего осадков за 12-13 ноября выпало в Новиково Корсаковского района – 23 миллиметра. В Долинске – 10, в Южно-Сахалинске и селе Стародубское – по 8 миллиметров осадков.

Можно ли считать, что по югу острова установился уже постоянный снежный покров?

Отчасти – да, хотя это снежное одеяло в ближайшее время будет с «проплешинами».

Снег в дневное время может подтаивать, но по ночам холода будут притормаживать этот процесс. В ближайшие два-три дня новых осадков не ожидается.

В понедельник 14 ноября атмосферная воронка сместилась в Охотское море и стала оказывать влияние на Курильские острова. Это влияние выразилось в сильных порывах ветра: на Южных Курилах днем 14 ноября они достигали 25-28 метров в секунду. Такое циклонное «дыхание» продлится до среды.

Владимир СЛАВИН.