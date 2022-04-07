Сахарная география. Откуда доставляют сладкий продукт на острова?

На этот и другие вопросы помогли ответить в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли.

– Продукт, представленный на полках островных магазинов, в основном поступает из Москвы и Подмосковья, – сообщила заместитель директора департамента промышленности и торговли минсельхоза Лина Степанова. – В Сахалинской области имеются достаточные, с запасом резервы сахара отечественного производства. Продукт реализуется по доступным ценам, этому вопросу уделяется особое внимание.

Выращивают и перерабатывают сахарную свеклу в разных регионах страны: на Алтае, на Кубани, на Урале, в центральном федеральном округе. Но, как правило, у этих производителей нет собственной мощной инфраструктуры, способной обеспечить оптовые и крупнооптовые поставки в самые отдаленные места России.

Соответственно, не обойтись без крупных дистрибьюторов-перекупщиков, которые в основном сосредоточены в столицах. Применительно к Сахалину в числе основных поставщиков – группа компаний «Продимекс» с главным офисом в Москве. Она уже давно работает с аграрными предприятиями в нескольких российских регионах, в нее входит полтора десятка сахарных заводов. Впрочем, у торговых фирм есть выходы и на других поставщиков.

«Советский Сахалин» в номере за 18 марта в статье «Лекарство от ажиотажа» сообщил о мерах, принимаемых региональными властями для нормализации обстановки на внутреннем рынке в условиях санкций и возникшего на тот момент ажиотажного спроса на сахар. В частности, было принято решение, по которому с апреля в наш регион станет поступать столько сахара, сколько не завозили никогда прежде: из расчета 240 тонн на одного действующего в регионе предпринимателя на неделю! В публикации также говорилось о проведении постоянного мониторинга цен.

Он проводится. По данным на начало апреля, средняя отпускная цена на сахар-песок у оптовых предприятий составляла 76,3 рубля за килограмм. В минсельхозе подчеркивают, что в запасе у оптовиков 236 тонн этого продукта и что в пути еще 1152 тонны. В целом создан резерв социально значимых продуктов питания, причем во избежание спекуляций они отгружаются в розницу напрямую, минуя многих посредников.

До недавнего времени десятилетиями основным поставщиком сахара в Сахалинскую область являлся единственный на весь Дальний Восток производитель – завод «Приморский сахар» (г. Уссурийск). Предприятие ведет свою историю с 1935 года, начинало свою деятельность с переработки сахарной свеклы, но в 1960-е годы полностью переориентировалось на другое сырье – сахарный тростник. Его привозили, в частности, из далекой Венесуэлы.

В середине 1970-х завод начал производить оригинальный сахар, в том числе кусковой, с добавлением экстрактов из уникальных дальневосточных растений — лимонника и элеутерококка. Свое современное название ОАО «Приморский сахар» предприятие получило в 1992 году.

До последней поры строились большие планы развития, связанные с переходом на переработку сахарной свеклы. Даже разработана проектная документация по строительству нового завода, которая прошла госэкспертизу…

Увы, этого производителя в списках поставщиков сахара на Сахалин сейчас нет. Как удалось выяснить, завод находится на консервации, поскольку оказался в весьма сложных экономических условиях: санкции, а до них свистопляска с курсами валют, губительными колебаниями цен на рынке… Говорят, ведутся переговоры с китайскими инвесторами. Но больше надежд, считают в минсельхозе Сахалинской области, на меры поддержки со стороны родного государства.

Николай ПИТЕРСКИЙ.