СахГУ готовится принимать новых студентов

Пока кто-то из выпускников рвётся в большие города подавать документы в старейшие вузы страны, главный университет принял уже 5000 заявлений.

Среди них даже есть ребята из других регионов. Специально для них университет предоставляет замечательную возможность – компенсирует расходы на билеты.

По данным приёмной комиссии, самыми популярными специальностями стали государственно-муниципальное управление, нефтегазовые, педагогические направления и строительство.

Теперь в СахГУ можно получить диплом бакалавра по журналистике, водной энергетике, информационной безопасности. Желающие поступить на магистратуру могут изучать юриспруденцию и экстремальную психологию.

В прошлом году открылся образовательный проект «Сахалинтех АЛАИД». Этот центр работает по модели «Сириуса»: на тематических сменах знакомит школьников с разными профессиями, позволяя им понять, кем они хотят стать в будущем. Ребята, проявившие активность и заинтересованность, получают дополнительные баллы при поступлении. К примеру, по программе «500 школьников» проводятся бесплатные занятия по подготовке к ЕГЭ.

С каждым годом СахГУ предлагает своим студентам всё больше возможностей. Все чаще островные абитуриенты выбирают родной город для обучения, и это не может не радовать.

Олеся ДАНЧЕНКО.

Фото пресс-службы правительства Сахалинской области.