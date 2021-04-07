Энергетический коллапс. Несколько часов без света, воды и тепла

6 апреля почти шеcть часов 14 районов области оставались без света. В шестом часу вечера в Южно-Сахалинске погасли светофоры. В магазинах резко возрос спрос на питьевую воду, поскольку вместе с электричеством в жилых домах пропали вода и тепло…

Ближе к восьми вечера в соцсетях появилось предупреждение: все основные энергоемкие электроприборы в квартирах желательно отключить от сети, чтобы они не перегорели от сильного импульса, который может произойти при запуске энергетического оборудования.

Думается, предупреждение было весьма кстати. В планировочном районе Луговое, например, этот самый старт происходил дважды. Сначала лампочки в люстрах загорелись, через некоторое время вновь погасли, на второй раз освещение заработало в нормальном режиме. В частном секторе жильцы домов переживали за сохранность газовых котлов, поэтому также их предусмотрительно отключили от сети.

На энергетический коллапс отреагировали высокие инстанции, включая министерство энергетики РФ, взявшее ситуацию на особый контроль.

По каким-то причинам сработала автоматическая защита на подстанции «Южно-Сахалинская». Этот объект принципиально важен, поскольку обеспечивает подачу электричества в энергосистему острова от ТЭЦ-1.

В пресс-службе Сахалинэнерго проинформировали, что энергетики оперативно приступили к восстановительным работам и через пару часов восстановили подачу электроэнергии в Тымовском и Ногликском районах, частично в областном центре. К 21 часу энергию стали получать большинство потребителей, за исключением жителей нескольких микрорайонов Южно-Сахалинска и Смирныховского района. Так в чем же первопричина, отчего сработала защита на подстанции? В тот вечер в областном центре довольно крепко задувал ветер, может быть, стихия виновата, перехлестнулись провода ЛЭП, произошло короткое замыкание?

Силы природы здесь ни при чем. Из неофициальных источников стало известно, что виноват пресловутый человеческий фактор, ошибочные действия кого-то из технического персонала. Ситуацию усугубил ремонт оборудования, который сейчас активно ведется. В частности, это не позволило быстро ввести в строй резервное оборудование, из-за этого подключение продлилось так долго.

В Сахалинэнерго пообещали сообщить о причинах отключения позднее, после проведения проверки.

По данным АО «Сахалинская коммунальная компания», 7 апреля в первой половине дня без тепла и горячей воды оставались более 80 жилых домов, два детских дошкольных учреждения, кадетская школа… Список можно продолжить, он публикуется на официальном сайте организации.

Всю ночь с 6 на 7 апреля и на следующий день работники коммунальной компании восстанавливали подачу тепла. Пять ремонтных бригад работали в посменном режиме, были задействованы практически все имеющиеся силы. Планировалось, что к семи вечера тепло поступит по всем адресам.

Из-за чего произошли порывы на трассах? Коммунальщики говорят о мощном гидроударе, который произошел из-за резкой остановки насосных станций во время отключения у энергетиков.

Масштабы ущерба еще предстоит оценить. Прокуратура Сахалинской области проинформировала о начале проверки всех обстоятельств произошедшего.

Ярослав САФОНОВ