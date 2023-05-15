Сакура в цвету, какое чудо! В Южно-Сахалинске началось массовое цветение сакуры: любимая многими пора любви и романтики

В столице Японии Токио, где придают сакуре особый сакральный смысл, сезон цветения начался в середине марта – на две недели раньше обычного.

В столице Приморья Владивостоке сакура, а вместе с нею яблони, сливы и уссурийские абрикосы вовсю цвели 9 мая. Настала очередь юга Сахалина. Но и на территории одного города Южно-Сахалинска цветение происходит в разные сроки. На улицах и в скверах в центре города оно начинается пораньше, чем выше поднимаешься в сопки – позже.

Например, 15 мая можно было видеть цветущие деревья у областного краеведческого музея и на улице Комсомольской, у гостиницы «Лада». А чуть восточнее, в городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина, где расположена известная аллея сакуры, цветение только-только начиналось, на ветках можно было видеть в основном бутоны. Объясняется все просто – чем выше в сопки, тем прохладнее. Соответственно, из-за особенностей рельефа немного сдвигаются и сроки цветения.

В областном центре немало любителей и ценителей красивой и нежной поры. Горожане и гости города ее с нетерпением ожидают и с ее наступлением с удовольствием фотографируются на память на фоне ветвей сакуры, покрытых бело-розовыми цветками.

Мужчины признают: красота, обаяние сахалинок вполне сопоставимы с великолепием цветущей вишни!

К слову, в прошлом году цветение сакуры в областном центре началось в те же сроки, а годом ранее – лишь к 20 мая.

Как известно, под названием сакура понимают вишню, в основном это вишни Саржента и мелкопильчатая. У этих деревьев цветение начинается чуть-чуть раньше или одновременно с распусканием первых листочков. Чем теплее регион – тем раньше цветет сакура.