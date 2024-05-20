Салют, красногалстучные! В регионе отметили вековой юбилей пионерии страны

В минувшее воскресенье в социальных сетях островитяне дружно обменивались открытками, поздравляя друг друга со 100-летием пионерии. Столько лет минуло, а в памяти людей не стёрлись яркие впечатления детства. Это что-то да значит! Воспоминания о счастливом времени, коллективных делах и дружбе до сих пор бодрят и молодят пионеров-пенсионеров.

А накануне юбилея в актовом зале областной универсальной научной библиотеки собрались школьники, педагоги, ветераны. Они стали участниками литературно-музыкальной композиции «Пионеры-герои», в которую органично вошли рассказы о мальчишках и девчонках, по зову сердца боровшихся с фашизмом.

Юные пионеры с такими же мужеством и отвагой, как и взрослые, действовали на войне, работали в тылу, помогали снабжению войск, совершали бессмертные подвиги. В годы Великой Отечественной в рядах Красной Армии служило более 3 тыс. фронтовиков младше 16 лет. Им пришлось вынести все тяготы войны.

О том, как это было, на личном примере рассказал почётный гражданин города Южно-Сахалинска, участник освобождения Южного Сахалина и Курил Василий Николаевич Андреев. С 13 лет подросток работал на победу в Тымовском и Широкопадском районах. В июне 1945-го перед войной с Японией в Широкой Пади формировался отряд морского десанта особого назначения. Было решено всех несовершеннолетних списать на берег.

– Но мы были так воспитаны, что просились на фронт, ведь Родина была в опасности, – пояснил Василий Николаевич. – Я написал заявление: «Прошу оставить меня на судне добровольцем». И оно возымело силу.

Свою любовь к Родине Андреев доказал делом. Он награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и другими. Наказ ветерана нынешней молодёжи прозвучал так: «Любите Родину и будьте России навеки верны».

Участники встречи узнали подробности судеб Лёни Голикова, Володи Дубинина, Марата Казея, Петра Клыпы, Вали Котика – маленьких героев-пионеров большой войны.

Майор Иван Александрович Савельев, кавалер двух орденов Красной Звезды за участие в афганской войне и других наград, на счету которого 800 прыжков с парашютом, интересно рассказал ребятам о 14-летнем пилоте Аркадии Каманине. (Это один из сыновей Героя Советского Союза Николая Каманина, участвовавшего в спасении челюскинцев). Аркадий – самый молодой пилот второй мировой войны. На его счету 650 вылетов. Практически каждый день на самолёте У-2 он выполнял боевые задания, доставлял боеприпасы, под огнём зениток вывозил раненых. Награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом Красного Знамени. К сожалению, его жизнь оборвалась в 18 лет.

Трагично, но многие юные пионеры, совершившие подвиги ценою жизни, ушли в бессмертие настоящими героями, не достигнув совершеннолетия.

Почетный гражданин города Южно-Сахалинска, отличник народного просвещения, руководитель ветеранского клуба «Виктория – Победа» Галина Петровна Бондарь много лет активно занимается военно-патриотическим воспитанием детей и молодёжи. Накануне 100-летия пионерского движения она стала автором-составителем издания «Пионеры-герои и герои-комсомольцы». В нём собраны в единое целое материалы для военно-патриотических мероприятий образовательных организаций: стихи, песни с нотными записями, тексты об отважных юных защитниках Родины.

Вот и в основу сценария встречи, проведенной в областной библиотеке, частично вошли материалы из этого сборника. В яркой образной форме их преподнесли аудитории участники ансамбля «Зеркало» (руководитель Светлана Ким), студии «Счастливый случай» (руководитель Ольга Возюк), юные чтецы (все из средней школы № 1 областного центра), а также работники областной библиотеки. Их выступления зал встречал щедрыми аплодисментами.

Коллективная фотография с ветеранами сохранит у ребят и взрослых добрую память о дне векового юбилея пионерии страны.

Людмила Николаева.