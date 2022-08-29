Салютон, эсперанто!

Ежегодно летом поклонники искусственно созданного языка эсперанто отмечают свой праздник.

При этом эсперанто больше рассчитан на европейские страны, но имеет своих последователей и на Дальнем Востоке. Немногочисленные носители этого языка живут в Хабаровске и во Владивостоке. Несколько лет назад знатоки эсперанто приезжали и на Сахалин.

Вот и у меня случилась встреча с этим совсем незнакомым языком. Бывая в Санкт-Петербурге, непременно прихожу в городскую библиотеку имени В. В. Маяковского. А там, в языковом центре, можно познакомиться с единомышленниками как по популярным английскому или испанскому языкам, так и, например, по ивриту, шведскому или корейскому. Знаю, что на такие встречи ходят даже те, кто только-только приступил к изучению языка. Понимая одну-две фразы, уже можно начинать говорить, а остальное (если вы не можете вкладывать много сил в упражнения) приобретается через говорение и слушание.

Занятия по эсперанто были объявлены в форме экспресс-курса за два дня. На первой встрече было двенадцать человек разных возрастов и профессий: были поэто, програмисто, фотисто, студенто, професоро. Не удивляйте! Это перечень занятий людей на эсперато. И не надо знать, что на многих языках мира слова «профессор» и «программист» пишутся с удвоенными буквами. Перевод не требуется, все как слышится, так и пишется! Все понятно и от этого радостно. И, действительно, за одно занятие багаж слов и синтаксических конструкций пополняется так же быстро, как корзина с грибами в урожайный год. Ведущий встречи, знаток эсперанто Андрей Григорьевский не только активно практикует, но и написал «первый в мире фантастический учебник языка эсперанто». «2055: автостоп в космосе» – так называется электронная книга Андрея. Найти ее можно в одной из популярных соцсетей. Но предупреждаю: знакомство с основами эсперанто затягивает фантастически!

Он считается универсальным языком: в нем все максимально просто. И потому уже в первые минуты участники встречи смогли назвать свои имена, а вслед за ними научились словам приветствия и благодарности, задали вопросы и получили на них ответы.

Запоминаются слова эсперанто очень легко. При свободном их порядке в предложении нужно знать, что ударение фиксировано и приходится всегда на второй от конца слог; существительные оканчиваются на «о», а прилагательные – на «а». Впрочем, есть и вполне преодолеваемые сложности, но с ними Андрей Григорьевский обещал научить справляться уже на втором занятии. За быстро пробежавшие два часа в библиотеке были выучены десяток глаголов и наречий, сотня числительных, несколько приставок и суффиксов, которые позволяют быстро образовывать новые слова на бонэ (то есть на «отлично»).

В мою бытность одна из студенток островного вуза увлеклась эсперанто, а вслед за ним освоила еще несколько языков. Сейчас молодая женщина работает в англоязычной журналистике и продолжает изучать новые языки.

Наверное, и я продолжу изучение эсперанто, но теперь уже на Сахалине.

Специально для gazeto «Sovetia Sakhalin»

Елена Иконникова, профессор СахГУ.