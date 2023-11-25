Самая родная для нас. Поздравляем всех со светлым Днём матери!

Этот праздник посвящён прекрасным и неповторимым женщинам, которые дарят нам жизнь и любовь.

Отмечать его будут на выходных, 26 ноября. Хотя праздник и является международным, но в странах мира отмечают его в разные дни. В России – в последнее воскресенье ноября, в Японии – во второе воскресенье мая, в Казахстане – в последнее воскресенье сентября, а в Белоруссии – 14 октября.

Традиция чествовать матерей известна ещё с древности. Культ матери существовал у разных народов.

О создании официального праздника, посвящённого мамам, в России задумались в начале ХХ века. Первая попытка учредить День матери датируется 1 декабря 1915 года. Но дата не прижилась. А в 1993-м вспомнили об этой идее. Республика Саха первой стала отмечать этот праздник. А вот уже в 1998 году по указу Президента России его учредили по всей стране. Символом этого прекрасного дня является незабудка. Цветок обозначает нежность, преданность и бескорыстную любовь.

День матери – это лишь ещё один повод открыто выразить благодарность и признательность за всё, что они делают для нас.

Традиционно в преддверии праздника проходят тематические мероприятия. В школах и детских садах дети рисуют портреты мам, учат стихи и делают подарки своими руками. В городах проходят выставки и мастер-классы, где каждый может принять участие. А на выходных состоятся концерты и тематические вечера.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

КСТАТИ

А вы не задумывались, почему слово «мама» во многих языках мира так похоже? Считается, что оно происходит от звуков, которые произносит ребёнок.