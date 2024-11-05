Самая старая лошадь России дожила до почтенных 50 лет на Сахалине

По словам руководительницы конно-спортивного клуба «Золотой Мустанг» Татьяны Улановой, за свою жизнь Чайка сменила нескольких хозяев. Когда ей было 33 года, владелец посчитал, что кобыла отработала свое, уже не может как прежде возить телегу, и решил отдать ее на убой на мясокомбинат. Тут-то вороная красавица с грустными глазами и попала в поле зрение Татьяны. Животное спасли от верной погибели и определили на дальнейшее пребывание в клубе села Троицкое Анивского района. Чтобы детвору катала.

Несмотря на почтенный возраст, лошадка оказалась шустрой, молодым сородичам не уступала. В свои 34 года еще и жеребенка на свет произвела. Малышу дали имя Чудесный, он сейчас проживает в Корсаковском районе. Кроме того, задолго до клуба, Чайка родила дочурку – по некоторым данным, она сейчас живет в Быкове Долинского района, ей уже 35 лет.

Жалеют Чайку клубные работники, жалеют и все, кого она катала. Вспоминают, что лошадь обладала уникальной способностью – могла поддерживать диалог, разговаривать с человеком. Он ей что-то говорит, а она в ответ тоже издает различные звуки…

– У нас в клубе сейчас содержится четыре десятка лошадей разного возраста. Двум самым возрастным по 22 года. А вообще средняя продолжительность жизни лошадей 25 – 30 лет. Такой, как Чайка у нас пока не было, она смогла каждый момент своей 17-летней жизни у нас превратить в волшебство! – поделилась с журналистом «Советского Сахалина» Татьяна Уланова. – А что касается мировых рекордов, известно, что триста лет назад в Англии умерла лошадь в возрасте 62 года – рекорд зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса. В Австралии лошадь смогла дожить до 57 лет.

Владимир СЛАВИН.