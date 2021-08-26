Самое увлекательное в путешествии – встречи с необычными людьми. Образ жизни – автостоп

Сегодня в гостиной «Советского Сахалина» необычные гости: автостопщик-профессионал, писатель и большой любитель путешествий Антон Кротов и два его попутчика. Антону 45 лет, 30 из них ушли на «покорение» 130 стран мира и всех регионов России. Это второй его визит на остров.

Аделина Копыльцова учится в Иркутске на втором курсе художественного училища. Путешествия заряжают ее креативной энергией, вдохновляют на творчество. За ее плечами поездки по русскому северу – Кольскому полуострову и Архангельской области.

Евгений Чубаров учится в 10-м классе московской школы, познакомился с Антоном и его клубом через книгу «Практика вольных путешествий», которую когда-то купила мама. Раньше ребята не выбирались так далеко, у Аделины крайняя восточная покоренная географическая точка на карте России – Улан-Удэ, а у Евгения – Ижевск.

Через пролив

– Антон, какими ветрами занесло вас на Сахалин?

– Приехали автостопом. Вначале Хабаровский край, после чего от мыса Лазарева на материке на моторной лодке добрались до мыса Погиби на Сахалине. Потом пешком немножко прошли – около 20 километров. Потом – Оха, Ноглики, Александровск-Сахалинский, Поронайск… Дальше на попутках до Южно-Сахалинска. Побывали также в Корсакове, осмотрели Южно-Сахалинск. Конечная точка путешествия по острову – Холмск.

– А в редакцию газеты «Советский Сахалин»?

– Заглянули в окошко газетного киоска, увидели название, посмотрели по карте, где находится редакция, и решили зайти. А вообще, где бы ни были, в каких городах и странах, интересуемся местной прессой.

– Как родился путешественник Кротов?

– Я 2,5 года проучился в Московском авиационном институте (МАИ). Потом немного поработал в газете для любителей путешествий «Вольный ветер».

Обнаружил, что можно путешествовать, пересаживаясь с одной электрички на другую. Потом оказалось, что можно перемещаться автостопом на попутных машинах, а после выяснилось, что так можно путешествовать по миру. В 1995 году создал клуб «Академия вольных путешествий». На тот момент я, москвич, путешествовал в основном по западным регионам России. В 1996 году впервые съездил в Магадан автостопом с другом, потом на попутном корабле в Ванино, и оттуда автостопом в Москву. И так вот уже 30 лет, собираю сведения о странах и регионах, пишу книги и путеводители для всех, кто собирается в путь.

– Есть ли у вас единомышленники?

– Их много, я не один. Друзья-автостопщики пишут книги. Мы проводим лесные трезвые слеты путешественников. Раньше они проходили только под Москвой, а сейчас и в регионах – в Приморском крае, на Байкале, в Красноярском крае.

– Для странствий нужны средства…

– Я путешественник-писатель, другой специальной профессии нет. Автор 60 разных книг. Основной источник дохода – продажа книг. Многие из них выходили не единожды разными изданиями. Выступаю с лекциями, в том числе в Южно-Сахалинске. Например, 23 августа успешно прошла лекция в резиденции Арт-маяк, а 24 августа – в Сахалинской областной библиотеке.

– У вас хороший слог, вы пишете хорошие книжки, вдохновляющие на путешествия…

– Видимо, это семейное. Мой отец Виктор Кротов – писатель, пишет сказки. Много написал, более 150 книг.

– Как смотрят на ваше увлечение родные люди? Вас же месяцами не бывает дома.

– Родители не путешествуют, как я. Но при этом не критикуют за «неоседлость». Иногда я маму – ей больше 70-ти лет – экспортирую в какие-нибудь интересные места, только не автостопом, обычным транспортом. Например, недавно ездили по маршруту Екатеринбург – Тюмень – Тобольск. Затем отправил ее поездом домой, а сам поехал на восток. Также побывали в Новгороде и Пскове, до этого – в Душанбе, Стамбуле, Марокко. Мама очень была довольна. Папа не хочет странствовать, дома сказки пишет.

Думаю, начиная всякое новое дело, нужно быть готовым, что будут критиковать. Главное – продержаться первые 10 лет, а потом перестанут.

– Вы семейный человек?

– Да, женат. Супруга – Катерина Боярова.

– Тоже путешественница?

– Она по полгода странствует. Екатерина была со мной в 44 странах, в этот раз осталась в Москве.

Островные впечатления

– Вы бывали в Сахалинской области прежде?

– Я не был на Курилах, а с южной частью Сахалина познакомился в 2010 году. Побывал в тот раз за несколько дней в Южно-Сахалинске, Корсакове, Холмске. На сей раз решил пересечь Татарский пролив в самом узком месте и посмотреть север острова.

Южно-Сахалинск обстраивается, меняется в лучшую сторону. При продвижении по острову с севера такие изменения заметны начиная с Поронайска и дальше на юг. Севернее города сильно не меняются, как будто законсервированы. В Хабаровском крае, на БАМе та же картина.

– Чем для вас интересен Дальний Восток?

– Это огромный регион размером с целую Америку. Сейчас многие регионы мира закрыты в связи с коронавирусом, лучше всего ехать автостопом по нашей стране. Хотя в некоторые регионы въехать сложно. На Дальнем Востоке, на Сахалине расстояния большие, замечательная природа, все прекрасно и интересно. Здесь хорошие люди.

– И что же, вас всех троих берут в свой автомобиль?

– Видимо, Сахалин особенный остров, берут и втроем. Вообще замечено: чем дальше от Москвы, тем с автостопом проще. Хотя в мире есть места, где вообще все просто. В Африке, например, можно так передвигаться хоть втроем, хоть впятером, очень быстро уво­зят.

Ветер странствий

– В чем прелесть путешествий автостопом?

– Во встречах со многими разными людьми. Один служил на атомной подвод­ной лодке, другой охотился на медведей, третий – крутой бизнесмен, четвертый – шахтер, пятый – местный колдун… Все рассказывают интересные случаи. Таких разных людей не встретишь в обычной жизни. Через них видишь мир. То же и в других странах: общаешься, изучаешь языки, ночуешь в гостях местных жителей разных социальных слоев – то в доме миллионера, то в хижине папуаса с его женами, клопами и детьми. Все разное. Каждая встреча открывает какую-то сторону бытия. В любом путешествии для меня главный интерес представляют необычные люди, а уже на втором месте природа, постройки человеческих рук, достопримечательности.

– Но ведь получать такие впечатления можно и работая проводником вагона поезда Москва – Владивосток?

– Нет, это не то. В вагоне приходится общаться только с представителями очень близких слоев, а на автостопе – разных. Есть люди, которые никогда в жизни в поезде не ездили и не поедут. Они передвигаются самолетом или на собственном джипе. Есть местные жители, которые поездами не пользуются. В поезде летом встретишь в основном отпускников, женщин с детьми, небольшое количество туристов. 1 и 15 числа каждого месяца едут вахтовики. В одну сторону трезвые, без денег, в обратную наоборот. Всего наберется максимум 10 типажей. А на автостопе их тысячи. Плюс попадаешь в очень разные интересные места, такие, как Погиби на Сахалине. Все это важно для писателя.

– Писатель Антон Чехов, отправляясь на Сахалин, основательно проштудировал данные о каторжном острове, подготовился теоретически к тому, что предстояло увидеть. А вы так поступаете?

– Я заранее изучаю все, что связано с путешествиями предшественников. Интересуюсь сведениями о достопримечательностях, транспорте, дорогах, морских и речных перевозках. А в дальнейшем, уже после путешествия, еще больше узнаю, поскольку составляю путеводители.

– Какие достопримечательности Сахалина осмотрели?

– Все бережки осмотрели в местах, где останавливались. На севере под Охой одно море, у мыса Погиби – другое, в Поронайске – третье, в Александровске-Сахалинском, где скалы Три Брата, в Корсакове, в Холмске – получается, на пяти морях побывали! Весь Сахалин со всех сторон осмотрели.

– Где останавливаетесь на ночлег?

– В провинции – то на автомойке, то на заправке, то у рабочих, то у вахтовиков или рыбаков. Всегда есть люди, готовые помочь. А в городах проблем нет: есть знакомые, списываемся, договариваемся заранее. Как в Южно-Сахалинске.

А вот еще был случай

– Каждое путешествие автостопом – импровизация и встреча с хорошими людьми.

– Судьба «подгоняет» приятные случаи. Когда шли от Погиби 20 километров, вдруг увидели домик газовиков. Вот счастье! А на следующий день машина связистов нас подобрала и увезла. В Ногликах местный житель Александр выделил нам целую комнату в общежитии, после еще свозил на природу за 40 километров от райцентра. Здорово! На Дагинских горячих источниках в палатке ночевали, самые лучшие впечатления. Мы перемещаемся, и судьба нас радует.

Вот случай произошел с Аделиной. Выронила мобильник в кузове машины. Обнаружила не сразу. А спустя несколько дней телефон нас нашел.

В этом сезоне у нас настоящая эпидемия забывчивости. Как-то я в пути забыл ноутбук, потом он «вернулся». Друг забыл кошелек в автобусе – через диспетчерскую нашли кошелек с деньгами. Все сразу никогда не исчезает. Я называю это диффузией предметов.

Шпаргалка для китайского

– Вы путешествуете только летом?

– Нет, круглый год. В пиковые годы по 11 месяцев в году. В 2020-м пришлось три месяца провести в Москве из-за коронавирусных ограничений. Зато написал книжку про путешествие в Чад, поработал над другими книгами. Так что время прошло с пользой.

– Вы получаете удовольствие для себя от путешествий, а что получает общество?

– Общество получает мои книги, путеводители о путешествиях, люди приходят на лекции, встречи, другие мероприятия. Многие бывают на наших лесных трезвых слетах путешественников и получают знания об окружающем мире.

– Вы трезвенник?

– Последние 20 с гаком лет ничего спиртного не употребляю. В своей жизни пробовал пиво несколько раз. А вот чай пью всегда с удовольствием.

– Во время дальних странствий на каком языке общаетесь с людьми?

– Я не полиглот. По дороге изучаю местные языки, понемногу, по нескольку слов, а дальше – больше. Некоторые языки трудно так изучать. Китайский, например, японский, корейский – не обойтись без бумажки-шпаргалки. Главное – знать основные слова: «кипяток», «туалет», «у меня нет проблем». Испанский в Латинской Америке, индонезийский, арабский в разговорном варианте вполне можно освоить по ходу дела. В арабском письменность непривычна, но его легче осваивать, чем китайский, в котором много знаков, три вида написания…

– Как поддерживаете связь с миром?

– Я выкладываю новости везде. У меня есть основная страница соцсети ВКонтакте, блог в Живом журнале. В Фэйсбуке и Инстаграме пишу больше для иностранцев. Сейчас пишу по-английски для тех, кто хочет проехать автостопом на Сахалин. Когда появляется возможность, выкладываю свои сообщения. Есть немало людей, которые интересуются нашими свежими новостями.

Краткий курс географии

– Какие теплые страны, где вам довелось побывать, особенно интересны для путешествий автостопом?

– Папуа – Новая Гвинея, например. Папуасы – очень интересные люди. По многим признакам на нас непохожая страна. Интересен Мадагаскар, жаль сейчас недоступен из-за коронавируса. Рекордно дешевая страна южного полушария. Индия – в ней все религии и секты представлены. В США тоже все есть – религии, народы, все смешано. Из стран бывшего СССР привлекательны Киргизия, Таджикистан, где красивые горы, реки, вкусные фрукты и люди классные. Мексика – рай для походов, восхождений на вулканы и горы, можно 180 дней без визы провести. Индонезия – 17500 островов. Если на каждом побывать один день, понадобится 45 лет. Очень своеобразная страна. Вот откроют границы – нужно будет там побывать.

Их много, но каждый на виду

– Каковы дальнейшие планы?

– Из Холмска поплывем паромом на материк. Молодежь торопится на учебу. У меня же в программе Владивосток, где на острове Путятин пройдет трезвый лесной слет. Весь октябрь проведу в Москве. У нас главное мероприятие – лесной трезвый слет. На основной, в Подмосковье, по 700 и больше человек приезжает. Все обмениваемся знаниями о путешествиях. Большая вероятность, что встретишь всех известных путешественников, кто находится в России. Планировал на зимовку отправиться в тропические страны, в Мадагаскар, но он еще не открылся. Года через 3 – 4 вернусь на Сахалин, нужно побывать на Курилах, а затем в Японии, в северной части, на Хоккайдо, где не был прежде.

– Что посоветуете начинающим путешественникам?

– Начните с поездок по родному краю. Откройте его для себя, узнайте о нем как можно больше. А дальше – больше: мир ведь не ограничивается Сахалином. Каждый может поехать в любую точку России и мира, если захочет. Время и деньги – понятия взаимозаменяемые. Действует закономерность: чем больше есть времени, тем меньше нужно денег. Путешествие – дело не дорогое. На одну министерскую зарплату можно полгода путешествовать по странам мира, если не «буржуйствовать». Важно вести трезвый образ жизни, не бояться всяких страшных сказок из телевизора. Как мы сами относимся к людям, так примерно и окружающий мир относится к нам.

Теплая зимовка в павильоне с петуниями

Лекция в павильоне у областной библиотеки. Тема «Теплая зимовка» и ответы на вопросы. Слушатели, которых собралось немало, узнали:

о том, в каких именно теплых странах предпочитают зимовать автостопщики, а какие обходят стороной;

что такое Папуасия и как в ней встречают Новый год принципиально трезвые россияне;

что, отправляясь, например, в Африку, важно привиться от желтой лихорадки и помнить об опасностях, исходящих от комаров, вроде малярии;

что, очутившись в глухом селении где-нибудь в джунглях, первым делом нужно навести мосты дружбы с пожилым человеком в очках. Он скорее всего мудрый старейшина, знающий несколько слов на английском;

что ответы на многие вопросы можно получить, изу­чив базовую книгу автостопщика «Практика вольных путешествий», несколько экземпляров которой подарено Сахалинской областной библиотеке;

что много самой свежей информации можно почерпнуть на сайте «Академии вольных путешествий» www.avp.travel.ru;

что Антон Кротов ведет содержательный блог о путешествиях и жизни в «Живом журнале» (http://a-krotov.livejournal.com), а также размещает новости, фото и видео в соцсети ВКонтакте.

Ярослав САФОНОВ.

P. S. После беседы автор этих строк и путешественники обменялись дружескими шаржами. Аделина мастерски изобразила журналиста и сопроводила рисунок подписью: «На память от путешественников!», а тот, в свою очередь, на авторском моментальном групповом портрете написал: «На память о Сахалине!». На том после приятного чаепития и расстались, пожелав друг другу новых встреч.