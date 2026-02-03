Среда, 4 февраля, 2026
Самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Новосибирск, сел в Братске из-за плохого самочувствия пассажира

Изображение сгенерировано нейросетью QwenChat.

Летевший из Южно-Сахалинска в Новосибирск самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Сибирь» сел в Братске из-за плохого самочувствия человека на борту.   У трапа уже ждали машина скорой помощи и фельдшер аэропорта,  говорится в сообщении  аэропорта Братска.

23-летняя девушка жаловалась на сильную боль в животе.  Медики, осмотрев ее, решили немедленно госпитализировать.  Пассажирку сняли с рейса и направили в городскую больницу. После технического обслуживания и дозаправки лайнер с оставшимися 176 пассажирами на борту продолжил путь в Новосибирск.

