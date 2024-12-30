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Самолет S7 совершил вынужденную посадку в Братске из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании S7, следовавший 30 декабря по маршруту Южно-Сахалинск – Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за смерти одного из пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Спустя два часа самолет вылетел в Новосибирск.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку по факту происшествия “по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)”.

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