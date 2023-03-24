Самосвал столкнулся с пригородными поездом на пути из Долинского района в Томари

Аварию спровоцировал разлив топлива и его возгорание, сообщили в правительстве области.
В попавшем в ДТП поезде находилось 99 человек. 26 из них уехали с места происшествия самостоятельно до прибытия пассажирских автобусов.
По предварительной информации, водитель автомобиля SHACMAN выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с пассажирским поездом.
Пострадавший в ДТП самосвал с дорожного полотна убран, а локомотив отбуксирован в депо. Специалисты проверили инфраструктуру и не нашли повреждений. Железнодорожное сообщение полностью восстановлено в
03.42.
Владимир Павлов.