Самосвал столкнулся с пригородными поездом на пути из Долинского района в Томари

Аварию спровоцировал разлив топлива и его возгорание, сообщили в правительстве области.

В попавшем в ДТП поезде находилось 99 человек. 26 из них уехали с места происшествия самостоятельно до прибытия пассажирских автобусов.

По предварительной информации, водитель автомобиля SHACMAN выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с пассажирским поездом.

Пострадавший в ДТП самосвал с дорожного полотна убран, а локомотив отбуксирован в депо. Специалисты проверили инфраструктуру и не нашли повреждений. Железнодорожное сообщение полностью восстановлено в

03.42.

Владимир Павлов.