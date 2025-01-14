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Самые бесполезные покупки в 2024 году

Фото: licensingrussia.ru

Жители Южно-Сахалинска назвали бесполезные приобретения в 2024 году.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные горожане.

По утверждению 46% южносахалинцев, им удалось избежать бесполезных покупок в 2024 году. Не смогли противостоять соблазну шопинга 4 из 10. К бесполезным покупкам 9% горожан отнесли девайсы и гаджеты (вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы), столько же недовольны покупкой одежды и обуви: «Приобрёл кроссовки для бега, а бегать так и не получается».

По 7% сожалеют о покупке продуктов питания (в основном, всяких калорийных вкусняшек) и бытовой техники (в том числе вафельниц, тостеров, фритюрниц, ирригаторов, массажёров и проч.).

2% посчитали бесполезной покупку автомобиля: «Купил другую машину, а можно было ездить на старой». В число других неудачных покупок попали алкоголь, товары для детей, игрушки для домашних животных, посуда, косметика, украшения, предметы мебели (их назвали по 1% опрошенных).

Мужчины чаще называли бесполезным приобретением разнообразные гаджеты, женщины — одежду и обувь.

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