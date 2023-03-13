Самый вкусный шоколад. Добро всегда возвращается

Покупатели и продавцы как нитка и иголка, они всегда в одной связке. От того, какие отношения между ними складываются, зависит не только настроение, но и ни много ни мало качество нашей жизни. По собственному опыту сужу.

Чаще всего покупаешь товар у знакомого продавца, с которым не один год общаешься. Просто приятно поздороваться с человеком, улыбнуться ему, переброситься парой фраз и даже помочь рублем его бизнесу. Бывает, и он сделает скидку, пусть даже символическую. И это в порядке вещей.

Но алчность, если она свойственна продавцу, рано или поздно проявится и пустит под откос доброе к нему отношение. Помню, несколько лет назад знакомый торговец фруктами, увидев в моих руках крупную купюру, решил, наверное, что пришла пора поживиться. Взвешивая первую и дорогую черешню, он лихо обсчитал меня на немалую сумму. С математикой я дружу, так что продавец не охотно, но вернул сдачу, не извинившись.

Помню, меня так оглушила его бессовестность, что оставила черешню на прилавке. Это я обнаружила уже дома. Вернулась за покупкой, но молодой человек и не подумал ее отдавать. Так что свой навар он нагло взял не рублем, так дорогим товаром. Но кому жаловаться на уличного торговца, особенно за день до отлета в отпуск? И тогда я решила наказать воришку своим испытанным методом – просто перестала заходить в торговую точку, где он работает. И вот уже лет шесть еженедельно приобретаю овощи и фрукты у других продавцов, которые не подают повода сомневаться в их честности. А вот укравший полтысячи рублей в итоге потерял сумму в десятки, а то и в сотни раз больше. Вопрос: хватит ли ему ума осознать, что честность на службе у прибыли, а воровство – это большие упущенные возможности?

В одном из супермаркетов меня однажды «наказала» кассир. Да так ловко! Перед закрытием магазина народу было мало. За покупки рассчитывался единственный покупатель. Из того, как его мытарила кассир, требуя то мелочь для удобства сдачи, то какую-то купюру, у меня сложилось впечатление, что такая в три счета обсчитает. Решила проявить бдительность. Сплюсовала стоимость коробки конфет и бутылки коньяка в подарок юбиляру, подала деньги под расчет. Но стоило на несколько секунд отвлечься, чтобы достать из сумки пакет, как кассирша уже подала мне покупку в магазинном пакете.

Дома обнаружилось, что нет коробки конфет. Как противно было на душе! И оттого, что интуиция не уберегла от потери 350 рублей, и оттого, что надо было с утра пораньше вновь бежать куда-то за конфетами…

В тот супермаркет я больше не ходок. Знакомые советовали пойти к заведующему, потребовать просмотра с видеокамер. Я не стала этого делать, потому что ловкость рук у нечестных такая, что за руку их не схватить (простите за каламбур).

И в этом убедилась месяц назад. В ожидании гостей зашла за соком в один из центральных магазинов Южно-Сахалинска. В ячейку для хранения поставила большую коробку с пиццей и сверху пакет с тортом, закрыла на ключ. Через пять минут открыла ячейку – пакет с тортом стоит, а пиццы нет. Охранник пожал плечами, поспрашивал коллег, предложил просмотреть видеозапись. С ней были проблемы, потом на экране появилось изображение магазина с улицы, несколько кадров внутри помещения, но ячейки для хранения почему-то камера не фиксировала. Так что после потери почти 800 рублей на пицце я и в этот магазин больше не хожу. Охранники там недобросовестно службу несут, а может, еще и ключи ко всем ячейкам одинаковые.

После этого случая в другом магазине увидела настежь открытые шкафчики без единого ключа. На вопрос: а как это возможно, кассир ничего не ответила, только предложила поставить пакет с продуктами из другого магазина на пол, в поле ее зрения. Есть и такой в нашем городе «сервис».

Но в заключение мне хочется рассказать иную историю. В одном из супермаркетов неопытный кассир при расчете за покупки вместо полученных 5000 рублей набрал цифру 500, аппарат завис. Новичок не знал, что с ним делать, пригласил другого кассира. А тот, видимо, не сбросив ошибочно набранную цифру 500, приплюсовал к ней 5000. В итоге мне выдали на сдачу 500 лишних рублей. Дома, рассмотрев чек, я обнаружила это и утром зашла в магазин, чтобы их вернуть.

Кассир уже был из другой смены. Он сказал, что вечером в магазине обнаружили недостачу в 500 рублей. Мужчина поблагодарил меня за то, что вернула деньги. Я поспешила на работу. А вскоре услышала, что меня окликают. Обернулась и увидела бегущего за мной кассира, без куртки в мороз. Он протянул шоколадку, сказав, что это от всей души… Честно скажу, мне показалось, что это самый вкусный шоколад из того, что я пробовала.

Людмила Олешко, г. Южно-Сахалинск.