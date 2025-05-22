Саперы приступили к разминированию острова Шумшу

Саперы Восточного военного округа (ВВО) высадились на курильский остров Шумшу для разминирования мест последних боев Второй мировой войны. Работы по разминированию проводятся в рамках подготовки к созданию военно-исторического мемориального комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

“Военнослужащие сводного отряда разминирования армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, приступили к выполнению задач по очистке местности и объектов острова Шумшу Северо-Курильского городского округа Сахалинской области. Работы проводятся в месте открытия военно-исторического мемориального комплекса, приуроченного к 80-летию Великой Победы над милитаристской Японией и окончании Второй мировой войны”, – говорится в сообщении.

Там уточнили, что сводный отряд разминирования добрался от Корсакова до острова Шумшу на килекторном судне Тихоокеанского флота. Саперы приступили к сплошной очистке участка местности сектора реконструкции взлетно-посадочной полосы в районе населенного пункта Байково. В рамках подготовки к работам военнослужащие оборудовали полевой лагерь, организовали взаимодействие с администрацией Сахалинской области и общественным движением “Клубы исторической реконструкции России”, провели инженерную разведку местности и определили сектора и ячейки для выполнения задач.

Из сообщения следует, что общая площадь работ составляет 43 га. Для проведения работ привлечено более 20 военнослужащих и задействовано 5 единиц специальной техники. Также для проведения взрывных работ получено 100 кг взрывчатого вещества. Проведение мероприятий по расчистке территории планируется завершить до 30 июня текущего года.

/ТАСС/.