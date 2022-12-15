«Сбербанк» отключил переводы в другие банки через банкоматы. Теперь переводить деньги самостоятельно вкладчикам других банков можно только в приложении «Сбербанк онлайн»

Конкурс имени А. П. Чехова проводится в области региональным президиумом Союза журналистов России с конца 60-х годов прошлого века. В нынешнем году его приурочили к празднованию 75-летия региона. 9 декабря журналистов...
Администрация Южно-Сахалинска просит горожан обратить внимание на правила использования газовых баллонов и первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций.
Баллоны с газом запрещено хранить в частных...
Региональный благотворительный фонд «Будущее вместе» и областные власти организовали закупку крупной партии обмундирования для бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации. В комплект вошла верхняя...