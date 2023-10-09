Сбережём лес от пожара. Строгое соблюдение несложных правил поможет бесценной кладовой природы

Осень – пора сбора грибов и ягод. Тысячи островитян отправляются в погожие дни на природу. Но у леса – источника жизни, бесценной кладовой природы – есть коварный враг. Это лесные пожары. Причина большинства – беспечность тех, кто приходит в лес не рачительным и бережливым хозяином, а равнодушным прохожим, пренебрегающим правилами пожарной безопасности.
Лесной пожар легко потушить только на начальной стадии развития, когда начинает тлеть окружающая лесная подстилка, загорается мох и лишайник. Захлёстывание кромки пожара – самый простой и вместе с тем достаточно эффективный способ тушения слабых и средних пожаров. Для этого используются пучки ветвей длиной 1 – 2 м или небольшие деревья преимущественно лиственных пород. Группа из 3 – 5 человек за 40 – 50 минут может погасить захлёстыванием кромку пожара протяжённостью 1000 м. В тех случаях, когда захлёстывание огня не даёт должного эффекта, можно забросать кромку пожара рыхлым грунтом.
Но когда огонь уже разгорелся и наступает на лес широким фронтом, загораются деревья, потушить пожар очень сложно. Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей и постарайтесь покинуть опасную зону. Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоёму. Двигаться следует перпендикулярно к направлению распространения огня. Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в водоём или укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать нужно воздухом возле земли (он менее задымлён), прикрывая рот и нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой. После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в местную администрацию, лесничество, а также живущим там людям.
Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будут гарантией сбережения лесов от пожаров.
Николай ГЛУХОВ, и. о. директора ОАУ «Южное лесное хозяйство».
Для того, чтобы не допустить пожара в природной среде, соблюдайте правила
Под запретом:
- бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
- разводить костёр в густых зарослях и в хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев;
- оставлять в лесу самовозгораемые материалы: тряпки, ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в ясную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;
- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях под деревьями;
- разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;
- оставлять костёр горящим после покидания стоянки.