Сборная команда РФ по прыжкам на лыжах с трамплина посетит Сахалин

Тренеры и спортсмены мужской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина прилетят на Сахалин 27 мая. На острове они проведут тренировочные сборы и мастер-класс для местных спортсменов, а также примут участие в открытом чемпионате на приз газеты «Советский Сахалин».

В состав делегации, которая посетит островной регион, вошли главный тренер мужской сборной Евгений Плехов, старший тренер Илья Росляков, призеры Олимпийских игр Евгений Климов и Данил Садреев, спортсмены Михаил Пуртов, Кирилл Котик, Владислав Мустафин.

Открытый областной чемпионат на приз газеты «Советский Сахалин» с участием членов сборной страны состоится 4 июня на трамплинном комплексе «Высота». Вход для зрителей свободный. Время начала соревнований будет сообщено дополнительно.

На Сахалин прилетают:

Евгений Климов – первый и единственный в истории России и СССР победитель общего зачёта Летнего Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина. Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 (командный турнир), участник зимних Олимпийских игр 2014 и 2018 годов. Победитель чемпионатов России 2017 и 2014, юниорского чемпионата России 2012, трёх этапов кубка России 2012. Обладатель Гран-при 2018 Победитель этапа Кубка мира. Призёр Турне четырёх трамплинов 2017 года (Инсбрук, Австрия). Бронзовый призёр Универсиады 2015. Четырёхкратный победитель пятой зимней Спартакиады. Бронзовый призёр чемпионата мира по лыжным видам среди юниоров 2013 (прыжки с трамплина — нормальный трамплин). Заслуженный мастер спорта России.

Данил Садреев – серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в соревнованиях среди смешанных команд. Победитель Кубка России 2019. Неоднократный призёр российских соревнований. В 2021 году на Кубке мира стал самым молодым спортсменом. Заслуженный мастер спорта России.

Михаил Пуртов – победитель чемпионата России 2022, серебряный призер III и IV этапов Кубка России. Мастер спорта международного класса.

Кирилл Котик – победитель первенства России среди юниоров, серебряный призер юношеских Олимпийских игр.

Владислав Мустафин – серебряный призер Летних этапов 1,2 Кубка России 2022, бронзовый призер чемпионата России 2023. Мастер спорта России.

Евгений Плехов – бронзовый призер чемпионатов России (2002, 2004, 2005, 2006 — командное первенство, 2008 — К-90). Чемпион России (2008 — командное первенство). Мастер спорта международного класса. Главный тренер мужской сборной России.

Илья Росляков – участник Олимпийских игр (2006, 2010), чемпион России (2008, 2009, 2011 — К-90, 2002, 2011 — К-120, 2008-2011 — командное первенство), серебряный (2009 — К-110, 2012 — К-95, командное первенство) и бронзовый (2005, 2006 — командное первенство) призер чемпионатов России. Мастер спорта международного класса. Старший тренер мужской сборной России.

Пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.