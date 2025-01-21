Сборная Корсаковского района стала лучшей командой региона в Чемпионате России по фоновой ходьбе «Человек идущий»

Цель этих соревнований – призвать людей вне зависимости от возраста и социального статуса больше двигаться. В течение месяца участники чемпионата ежедневно набирали индивидуальную норму шагов, а результат отмечали в мобильном приложении.

Так, команда Корсаковского района из 20 человек прошла 233 976 шагов, став победителем среди муниципалитетов области. Во всероссийском зачёте заняла 81 место среди 525 участников. Второй в островном регионе (с результатом 139 066 шагов) стала команда «Итурупские Косатки» из Итурупа. А почётную третью строчку заняли холмчане – 130 591 шагов.

На первое место в области среди организаций «находила» команда «Сахалинэнергосбыт ПАО ДЭК РусГидро» из Южно-Сахалинска – 292 263 шага. В общем зачёте она заняла 234 место из 1493.

Показала себя на Чемпионате и команда «Восток» из Поронайска. В категории «Семейные» она заняла 130 место из 165, пройдя 75 495 шагов. А в островном регионе стала лучшей.

Анастасия КАРАМУШКИНА.