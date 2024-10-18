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Сборная области даст оценку трассе в Александровске

Горнолыжники из сахалинской сборной протестируют обновлённые спуски на склонах Александровска-Сахалинского. 

Появившаяся на трассе инфраструктура теперь позволит принимать спортсменов профессионального уровня. На склонах установлено оборудование для создания искусственного снега, это позволит продлить тренировочный сезон и улучшить условия для катания.

В верхней части  трассы проведена отсыпка, подведены канализация и электричество. Строители смонтировали модули, где разместятся раздевалки для спортсменов и помещения для хранения инвентаря. Детей на склоны будут привозить на автобусе спортшколы имени В. С. Ощепкова.

Эдуард САМОЙЛОВ.

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