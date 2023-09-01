Сборная России по серфингу опробовала сахалинские волны

Пируэты на доске

Сборная страны по серфингу продолжает готовиться к чемпионату России, который пройдет в островном регионе с 18 по 27 сентября. С конца августа восемь спортсменов пробуют волны в Невельске, Яблочном, Охотском и бухте Тихой – потенциальных местах для проведения крупных стартов, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

— Основная цель – прикататься к вашим волнам, почувствовать их энергию, а также отработать маневры, которые «хромают» у спортсменов. Пока здесь находится только взрослый состав, преимущественно женщины, но ближе к стартам приедут и другие серфингисты, — отметил главный тренер сборной Сергей Мысовский. – Хочу сказать огромное спасибо Сахалинской федерации серфинга: они помогли нам с организацией соревнований еще когда идея только появилась, рассказали о местности, подсобили с оборудованием и не только. Видя их желание заниматься серфингом, а также людей, которых они смогли уже поставить на доску, я думаю, у Сахалина большой потенциал и хорошее будущее в этом направлении. Вместе мы сможем развить серфинг не только на Дальнем Востоке, но и в России в целом.

Тренировки сборной проходят каждый день. В случае неподходящего волнения моря спортсмены отрабатывают необходимые навыки в бассейне и на земле, уделяют внимание задержкам дыхания, балансу и другим составляющим.

— До этого я на Сахалине был лишь проездом, поэтому как серфер только открываю для себя ваш регион. Здесь всего вполне достаточно, чтобы кататься и тренироваться, это ведь остров! Разнообразие волн просто колоссальное. Радует, что в Сахалинской области начали работать школы по серфингу. За столь короткое время спортсмены и тренеры уже показывают хороший уровень подготовки, — поделился впечатлениями пятикратный чемпион России по серфингу Евгений Исаков.

Чемпионат России по серфингу в дисциплине «короткая доска», а также первенство страны пройдут на Сахалине с 18 по 27 сентября. Заявки на участие направлять в адрес Российской федерации серфинга не позднее чем за 5 дней до начала соревнований по адресу электронной почты: CHRussiareg@yandex.ru К стартам допускаются сборные команды регионов, а также спортсмены, имеющие не ниже 3-его спортивного разряда, через официальную заявку региональной федерации.

Один из лучших фехтовальщиков мира прилетел на Сахалин

Десятикратный чемпион мира, обладатель пяти олимпийских медалей, семнадцатикратный чемпион СССР по фехтованию Александр Романьков посетил Сахалинскую область. В течение недели именитый спортсмен проведет семинары, серии мастер-классов, пообщается с начинающими фехтовальщиками, а также познакомиться с культурой и самобытностью островного региона.

— Я так рад сюда приехать! Я здесь родился, уехал в раннем возрасте, но все-таки чувствую здесь запах родины! Так что, многие мои победы – и ваши победы тоже, — поделился впечатлениями Александр Романьков. – Нужно очень много показать и рассказать. В первую очередь, что такое фехтование – это искусство нанесения уколов, ударов, не получая их в ответ. Этому мы и будем учить юных спортсменов, а также дадим ценные советы тренерам.

Александра Романькова на Сахалин пригласил директор спортшколы восточных видов единоборств Леонид Ким. Когда-то он начинал свой путь с фехтования на рапирах.

— В каратэ я пришел из фехтования и давно лелею мечту возродить на Сахалине этот олимпийский вид спорта. С прошлого года мы открыли на базе нашей спортшколы отделение по фехтованию, ребята еще «сырые», но я уверен, что визит лучшего фехтовальщика планеты даст нам многое для развития, — добавил Леонид Ким.

Мастер-классы с Александром Романьковым пройдут 2, 3, 6 и 7 сентября на базу учебно-тренировочного центра «Восток». Актуальное расписание встреч можно посмотреть на сайте министерства спорта Сахалинской области в разделе «Анонсы».

Справка

Александр Анатольевич Романьков родился 7 ноября 1953 года в городе Корсаков, Сахалинской области. В настоящее время проживает в Минске. Один из лучших рапиристов в истории фехтования. Десятикратный чемпион мира, в том числе пять раз – в личном первенстве. Такого больше не удалось добиться никому. Олимпийский чемпион. Победитель множества всесоюзных и международных турниров. Кавалер трофея Робера Фейерика «за высочайшие спортивные достижения и безупречное поведение на дорожке и вне ее».

Велобаттл между Сахалином и Калининградом

С 12 по 19 августа на платформе Велогород.Онлайн проходил велосипедный баттл между Калининградской и Сахалинской областями, приуроченный ко Дню физкультурника.

Велобаттл стал продолжением сахалинского проекта «Велостимул», который в 2023 году вошёл в ТОП-25 лучших спортивных проектов в сфере любительского спорта Всероссийского конкурса «Ты в игре». Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Для того, чтобы выиграть в индивидуальном зачёте велобаттла, участники должны были записывать свои поездки на велокомпьютер, смартфон или умные часы и обменивать накатанные километры на баллы платформы Велогород.Онлайн у специального Telegram-бота.

На протяжении недели 262 участника соревновались в пяти категориях. Совместно велосипедисты из двух регионов прислали 1230 треков, преодолев 33 971 километров на велосипеде. Для сравнения, это расстояние необходимо преодолеть, чтобы проехать от Южно-Сахалинска до Калининграда, вернуться на Сахалин и снова доехать до Калининградской области.

В отличие от личного зачета, в региональном за каждый километр баллы в копилку регионов начислялись неравномерно. Так как население Сахалинской области меньше, чем Калининградской, чтобы уравнять шансы калининградцы приносили своему региону 1 балл за километр, а жители Сахалина 2,24 балла.

Большой вклад в результат Калининградской области внесли калининградские велотуристы, которые за неделю проехали по дорогам региона 10 862 километра. В Сахалинской области, помимо спортсменов Южно-Сахалинска, активно подключились представители Корсакова, Долинска, Поронайска, Тымовского и Охи.

В региональном зачёте в течение первых пяти дней Сахалин и Калининград шли вровень, но на финишной прямой в упорной борьбе западный регион вырвался вперёд. Итоговый счёт по баллам – 25 060,4 км и 19 975,3 км в пользу Калининградской области.

В личном зачёте в тройки лидеров попали пятеро сахалинцев. Артур Мирзоян стал первым в категории «Неофиты», проехав 116 км, Алексей Каменев – вторым, преодолев 100 км. В «Микромобильности» Артур и Алексей поменялись местами, показав результаты 238 и 279,8 км соответственно. Артур Иваньков проехал 306,2 км и занял второе место в категории «Город+». Алёна Валиева и Елена Бурикова преодолели по 357,5 км и заняли второе и третье места в «Велотуризме». Наталья Скворцова показала второй результат в «Велоспорте» – 425,3 км.

Участники, показавшие лучшие результаты, получат призы от организаторов велобаттла.